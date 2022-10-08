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Подкаст "Кляті питання"

Контрнаступ ЗСУ, іранські безпілотники, проблеми мобілізації в РФ – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 8 жовтня 2022, 18:45

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо результати контрнаступу на Херсонщині та Донбасі, про те, як проходить російська мобілізація та з якими проблемами вона стикається, про іранські безпілотники та їхні характеристики та про Білорусь.

Важливо: цей подкаст записувався до вибуху Кримського мосту, тому нашу радість що до цієї події ви почуєте тільки у наступному епізоді.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Контрнаступ ЗСУ, іранські безпілотники, проблеми мобілізації в РФ – головне про війну за тиждень
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