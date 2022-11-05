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Подкаст "Кляті питання"

Як погода впливає на хід бойових дій? – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 5 листопада 2022, 17:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про "бавовну" у севастопольському порту та її наслідки для російського флоту, про нові обстріли критичної інфраструктури, ситуацію на фронтах, про те, як погода впливає на хід бойових дій та про Білорусь.

Слухайте також подкаст "(не)Безпечна країна": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Як погода впливає на хід бойових дій? – головне про війну за тиждень
5 листопада 2022, 17:00 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Як Україні повертати те, що Росія вкрала за століття терору?
3 листопада 2022, 19:14
Олександр Михед: Мені приємно уявляти Росію як територію від 30 до 70 окремих боліт, які гризуться між собою
2 листопада 2022, 18:46 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Радник голови МВС Вадим Денисенко: Весь світ має зрозуміти, що розвал Росії – це не страшно
1 листопада 2022, 18:25 — Аліна Фролова
Війни, які програла Росія. Втечі, поразки, розгроми й інші жести доброї волі. Аудіоверсія
30 жовтня 2022, 18:38 — Михайло Кригель
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Чому вони крадуть?
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(не)Безпечна Країна
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