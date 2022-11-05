У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про "бавовну" у севастопольському порту та її наслідки для російського флоту, про нові обстріли критичної інфраструктури, ситуацію на фронтах, про те, як погода впливає на хід бойових дій та про Білорусь.

Слухайте також подкаст "(не)Безпечна країна":

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи