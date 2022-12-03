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Подкаст "Кляті питання"

Що відбувається під Бахмутом? Головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 3 грудня 2022, 14:53

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо можливі ракетні обстріли, відліт російських МіГів з території Білорусі, ситуацію на фронтах, особливо навколо Бахмуту та можливі ризики нового нападу з боку Білорусі.

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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