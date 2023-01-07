Новорічні обстріли, знищення окупантів у Макіївці, росіяни атакують Соледар — головне про війну за тиждень
— Субота, 7 січня 2023, 14:53
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня обговорюємо:
- Як Росія обстрілювала українські міста 31 та 1 січня?
- Чим важливе знищення окупантів в Макіївці, Токмаку та інших населених пунктах?
- Що відбувається на фронтах та як росіяни намагаються атакувати Соледар?
- Яку зброю ми отримали від партнерів та чим важливі БМП АМХ-10 та Вradley?
- Чому "різдвяне перемир’я" Путіна — це цинічне лицемірство?
- Що там Білорусь?
Подкаст "Кляті питання"
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