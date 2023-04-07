Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Складна ситуація у Бахмуті, російська авіація, західні снаряди — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 7 квітня 2023, 12:14

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо ситуацію у Бахмуті, Авдіївці та на інших напрямках та розповідаємо про те, як погода впливає на бойові дії.

Також пояснюємо як та чому Росія почала активніше використовувати свою авіацію та що треба Україні, щоб цьому протидіяти.

А в кінці поговоримо про постачання західної зброї, проблеми з виробництвом та постачанням снарядів, та про можливе посилення репресій на окупованих територіях.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Складна ситуація у Бахмуті, російська авіація, західні снаряди — головне про війну за тиждень
7 квітня 2023, 12:14 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Стан енергосистеми, підготовка до зими та тарифи: розмова з головою енергетичного комітету ВРУ Андрієм Герусом
6 квітня 2023, 17:02 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Сара Ештон-Сірілло, журналістка і парамедикиня: "На фронті має значення тільки вижити і знищити російського ворога"
5 квітня 2023, 19:46 — Аліна Фролова
Ні, це не тому, що ви не їли суп. Або чому насправді виникає гастрит
4 квітня 2023, 17:01 — Наталія Бушковська
Деокупація Криму очима кримськотатарської молоді
3 квітня 2023, 15:27 — Костянтин Дорошенко
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
85 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
161 епізод
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
4 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
11 епізодів
Хроніки економіки
13 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
9 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
16 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
59 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів