Складна ситуація у Бахмуті, російська авіація, західні снаряди — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді обговорюємо ситуацію у Бахмуті, Авдіївці та на інших напрямках та розповідаємо про те, як погода впливає на бойові дії.
Також пояснюємо як та чому Росія почала активніше використовувати свою авіацію та що треба Україні, щоб цьому протидіяти.
А в кінці поговоримо про постачання західної зброї, проблеми з виробництвом та постачанням снарядів, та про можливе посилення репресій на окупованих територіях.
Подкаст "Кляті питання"
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