Нескінченні атаки Києва, безпілотники у Москві, обстріли Шебекіно, чим важлива Кремінна – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 2 червня 2023, 22:38
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
Цього тижня обговорюємо:
- Безкінечні атаки Києва російськими безпілотниками та ракетами та їхні можливі причини
- Удари безпілотників по Москві та що за цими ударами стоїть;
- Нові рейди "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" в Бєлгородську область та удари по Шебекіно;
- Ситуацію у Бахмуті, на Бахмутському напрямку та на фронтах;
- Пояснюємо, чим важлива Кремінна з військової точки зору
- Говоримо про конфлікт між Пригожиним та оточенням Кадирова (в цьому пункті Федір Попадюк помилився. Він каже про те, що конфлікт відбувався між Пригожиним та Кадировим – це помилка. Випад в сторону Пригожина зробив один з поплічників Кадирова. Сам Кадиров ситуацію не коментував)
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