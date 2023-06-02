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Подкаст "Кляті питання"

Нескінченні атаки Києва, безпілотники у Москві, обстріли Шебекіно, чим важлива Кремінна – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 2 червня 2023, 22:38

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

Цього тижня обговорюємо:

  • Безкінечні атаки Києва російськими безпілотниками та ракетами та їхні можливі причини
  • Удари безпілотників по Москві та що за цими ударами стоїть;
  • Нові рейди "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" в Бєлгородську область та удари по Шебекіно;
  • Ситуацію у Бахмуті, на Бахмутському напрямку та на фронтах;
  • Пояснюємо, чим важлива Кремінна з військової точки зору
  • Говоримо про конфлікт між Пригожиним та оточенням Кадирова (в цьому пункті Федір Попадюк помилився. Він каже про те, що конфлікт відбувався між Пригожиним та Кадировим – це помилка. Випад в сторону Пригожина зробив один з поплічників Кадирова. Сам Кадиров ситуацію не коментував)
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Нескінченні атаки Києва, безпілотники у Москві, обстріли Шебекіно, чим важлива Кремінна – головне про війну за тиждень
2 червня 2023, 22:38 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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6 епізодів
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