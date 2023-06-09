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Подкаст "Кляті питання"

Підрив Каховської ГЕС, шо відбувається у Херсоні, активізація Запорізького фронту — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 9 червня 2023, 23:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про відчуття Євгена Будерацького від побаченого у Херсоні після катастрофи на Каховській ГЕС, про різні версії щодо руйнації Каховської ГЕС та чому версія підриву росіянами найімовірніша, а також про початок контрнаступу та активізацію Запорізького напрямку. 

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Підрив Каховської ГЕС, шо відбувається у Херсоні, активізація Запорізького фронту — головне про війну за тиждень
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