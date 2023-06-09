Підрив Каховської ГЕС, шо відбувається у Херсоні, активізація Запорізького фронту — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про відчуття Євгена Будерацького від побаченого у Херсоні після катастрофи на Каховській ГЕС, про різні версії щодо руйнації Каховської ГЕС та чому версія підриву росіянами найімовірніша, а також про початок контрнаступу та активізацію Запорізького напрямку.
Подкаст "Кляті питання"
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