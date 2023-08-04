Дрони в Криму, Новоросійську і Москві, підрив Чонгарського мосту та провокації "Вагнера" в Білорусі – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 4 серпня 2023, 17:38
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах. У новому епізоді говоримо про:
- Атаку надводними дронами російського десантного корабля "Оленегорский горняк";
- Дрони над Москвою;
- Важливість пошкодження залізничних гілок на Чонгарському мосту;
- Ситуацію на фронтах;
- ПВК "Вагнер" в Білорусі
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