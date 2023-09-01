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Подкаст "Кляті питання"

Війна на Чорному морі. Як змінився Чорноморський флот Росії з початку великої війни

Євген Будерацький — П'ятниця, 1 вересня 2023, 19:17

Сьогодні у спецвипуск "Клятих питань" завітав Андрій Риженко. Експерт розповів Євгену Будерацькому про значення крейсеру "Москва", найважливіші цілі у Чорному морі та як змінився ЧФ РФ з початку війни.

У новому епізоді говоримо про:

  • Як Росія готувала ЧФ до війни після 2014 року?
  • Що змінило затоплення "Москви"?
  • Як морські дрони змінили конфігурацію ЧФ РФ?
  • Якими є цілі №1 для України серед флоту Росії?
  • В чому важливість Зміїного та "вишок Бойка"?

А також про російську блокаду українських портів, обшук турецького судна росіянами і створення бригади морських дронів-камікадзе.

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