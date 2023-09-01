Війна на Чорному морі. Як змінився Чорноморський флот Росії з початку великої війни
Сьогодні у спецвипуск "Клятих питань" завітав Андрій Риженко. Експерт розповів Євгену Будерацькому про значення крейсеру "Москва", найважливіші цілі у Чорному морі та як змінився ЧФ РФ з початку війни.
У новому епізоді говоримо про:
- Як Росія готувала ЧФ до війни після 2014 року?
- Що змінило затоплення "Москви"?
- Як морські дрони змінили конфігурацію ЧФ РФ?
- Якими є цілі №1 для України серед флоту Росії?
- В чому важливість Зміїного та "вишок Бойка"?
А також про російську блокаду українських портів, обшук турецького судна росіянами і створення бригади морських дронів-камікадзе.
Подкаст "Кляті питання"
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