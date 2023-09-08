Виклики для Умєрова, флангові ризики для наступу і "привіти" Ердогану від Путіна — головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 8 вересня 2023, 21:07
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Відставку Олексія Рєзнікова з посади міністра оборони та призначення на цю посаду Рустема Умєрова;
- Ситуацію на фронтах, намагання ЗСУ розширити фланги та контрнаступ восени
- Обстріли ракетами та "шахедами та про спроби Росією знищення української портової інфраструктури під час зустрічі Путіна з Ердоганом;
- Зброю та допомогу від США
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Подкаст "Кляті питання"
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