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Подкаст "Кляті питання"

Звільнення острова Нестрига, російська ТОС "Дракон" та хімічна зброя – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 3 травня 2024, 22:24

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Звільнення українськими силами острова Нестрига на Херсонщині
  • Наступ росіян та нові ризики
  • Використання Росією хіміної зброї
  • Новий російський ТОС "Дракон"
  • Можливе застосування збройними силами України ATACMS
  • Удари по російським НПЗ
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Звільнення острова Нестрига, російська ТОС "Дракон" та хімічна зброя – головне про війну за тиждень
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War-life balance
13 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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217 епізодів
Головна обсерваторія
26 епізодів
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13 епізодів
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