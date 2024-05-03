Звільнення острова Нестрига, російська ТОС "Дракон" та хімічна зброя – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 3 травня 2024, 22:24
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Звільнення українськими силами острова Нестрига на Херсонщині
- Наступ росіян та нові ризики
- Використання Росією хіміної зброї
- Новий російський ТОС "Дракон"
- Можливе застосування збройними силами України ATACMS
- Удари по російським НПЗ
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