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Подкаст "Кляті питання"

Нептуни" по Кубані, шведський Saab та снаряди від Чехії – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Субота, 1 червня 2024, 13:18

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Удари "Нептунами" по Краснодарському краю та паромним переправам;
  • Ситуацію на фронтах;
  • Дозвіл на удари по Белгородській області;
  • Російські загоризонтні станції та удари по ним;
  • Літаки ASC 890, Saab 340 від Швеції;
  • Іранські авіабомби Qaem-5;
  • Снаряди та чеську ініціативу.
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Нептуни" по Кубані, шведський Saab та снаряди від Чехії – головне про війну за тиждень
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