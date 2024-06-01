Нептуни" по Кубані, шведський Saab та снаряди від Чехії – головне про війну за тиждень
— Субота, 1 червня 2024, 13:18
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Удари "Нептунами" по Краснодарському краю та паромним переправам;
- Ситуацію на фронтах;
- Дозвіл на удари по Белгородській області;
- Російські загоризонтні станції та удари по ним;
- Літаки ASC 890, Saab 340 від Швеції;
- Іранські авіабомби Qaem-5;
- Снаряди та чеську ініціативу.
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Подкаст "Кляті питання"
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