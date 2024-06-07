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Подкаст "Кляті питання"

Удари по Белгородщині, контрбатарейна боротьба та "Гепард" з Йорданії – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 7 червня 2024, 17:17

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Удари західною зброєю по території Росії;
  • Ситуацію на фронтах; 
  • Контрбатарейну боротьбу; 
  • Російську ТОС-3 "Дракон";
  • САУ "Гепард" для України
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Удари по Белгородщині, контрбатарейна боротьба та "Гепард" з Йорданії – головне про війну за тиждень
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