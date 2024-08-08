Курська операція, просування росіян на Покровськ та наслідки удару по "Морозовську" — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Операцію ЗСУ в Курській області;
- Ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках;
- Наслідки удару по аеродрому "Морозовськ";
- Перше збиття російського гвинтокрила FPV-дроном
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Подкаст "Кляті питання"
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