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Подкаст "Кляті питання"

Курська операція, просування росіян на Покровськ та наслідки удару по "Морозовську" — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 8 серпня 2024, 15:21

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Операцію ЗСУ в Курській області;
  • Ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках;
  • Наслідки удару по аеродрому "Морозовськ";
  • Перше збиття російського гвинтокрила FPV-дроном

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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