Проблема СЗЧ: Командир розвідвзводу Крим про причини цього явища та мотивацію бійців
21 вересня військовий 56-ї бригади Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадянського суспільства, думки з цього приводу розділились. Але разом з тим у суспільстві знову почали обговорювати тему СЗЧ.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" проблему СЗЧ обговорюємо з командиром розвідувального взводу 28 ОмБР Валідом Ю. з позивним Крим. З ним ми говоримо про те, чому військові йдуть у СЗЧ та що робити, щоб випадків самовільного залишення частини було менше.
Подкаст "Кляті питання"
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