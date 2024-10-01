Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Подкаст "Кляті питання"

Проблема СЗЧ: Командир розвідвзводу Крим про причини цього явища та мотивацію бійців

Федір Попадюк — Вівторок, 1 жовтня 2024, 17:04

21 вересня військовий 56-ї бригади Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадянського суспільства, думки з цього приводу розділились. Але разом з тим у суспільстві знову почали обговорювати тему СЗЧ.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" проблему СЗЧ обговорюємо з командиром розвідувального взводу 28 ОмБР Валідом Ю. з позивним Крим. З ним ми говоримо про те, чому військові йдуть у СЗЧ та що робити, щоб випадків самовільного залишення частини було менше.

Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Проблема СЗЧ: Командир розвідвзводу Крим про причини цього явища та мотивацію бійців
1 жовтня 2024, 17:04 — Федір Попадюк
Податкова і митниця проти бізнесу. Чому не реформують тих, хто збирає податки?
1 жовтня 2024, 12:18 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Авантюризм, популізм, ігри з Москвою: історія фіаско останнього Президента Криму. Аудіоверсія
29 вересня 2024, 16:52 — Михайло Кригель, Рустем Халілов
Трампісти проти Зеленського, оборонні закупівлі під загрозою та незалежний аудит НАБУ – "УП. Чат"
27 вересня 2024, 14:00 — Севгіль Мусаєва
Ядерний шантаж Путіна, криза Вугледару, Шахеди зі "старлінками" – головне про війну за тиждень
26 вересня 2024, 18:04 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
3 епізоди
УП-2
20 епізодів
УП. Вголос
64 епізоди
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
3 епізоди
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
231 епізод
Хроніки економіки
86 епізодів
Оборонcast
1 епізод
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
48 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів