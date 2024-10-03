Втрата Вугледару, мобілізація без ТЦК та "Залізний купол" — головне про війну за тиждень
— Четвер, 3 жовтня 2024, 17:17
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Втрату Вугледару та вихід Збройних сил з міста;
- Російську авіабомбу ОДАБ-9000;
- Дозвіл військовим частинам мобілізовувати без участі ТЦК;
- Роботу ППО Ізраїлю та "Залізний купол";
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах