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Подкаст "Кляті питання"

В США переміг Дональд Трамп: Чого чекати Україні? Говоримо з Олегом Шамшуром

Федір Попадюк — П'ятниця, 8 листопада 2024, 17:18

5 листопада в Сполучених Штатах Америки відбулись президентські вибори. Американці обрали Дональда Трампа своїм 47-м президентом. Наразі про це беззаперечно свідчить підрахунок голосів, а офіційне оголошення переможця буде пізніше.

Навіть суперниця Трампа у президентських перегонах Камала Гарріс привітала його з перемогою.

Про те, як проходили вибори, чому американці обрали саме Трампа та що його президентство означатиме для України, ми поговорили з дипломатом, колишнім послом у США і Франції Олегом Шамшуром. 

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