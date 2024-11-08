В США переміг Дональд Трамп: Чого чекати Україні? Говоримо з Олегом Шамшуром
5 листопада в Сполучених Штатах Америки відбулись президентські вибори. Американці обрали Дональда Трампа своїм 47-м президентом. Наразі про це беззаперечно свідчить підрахунок голосів, а офіційне оголошення переможця буде пізніше.
Навіть суперниця Трампа у президентських перегонах Камала Гарріс привітала його з перемогою.
Про те, як проходили вибори, чому американці обрали саме Трампа та що його президентство означатиме для України, ми поговорили з дипломатом, колишнім послом у США і Франції Олегом Шамшуром.
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