Навіщо потрібна декриміналізація порно? Пояснює нардеп Ярослав Железняк
Кілька тижнів тому у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.
Кілька десятків депутатів внесли законопроєкт, яким пропонується скасувати кримінальне покарання за зйомку та розповсюдження відео інтимного характеру.
"Це – "декриміналізація порно". Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та розповсюдження відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років. Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами", - писав у своєму каналі один з ініціаторів законопроєкту, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Ми поговорили з Железняком про цей законопроєкт та про те, навіщо він потрібен.
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