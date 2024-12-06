Напруга біля Херсону, Росія хоче більше ракет, Україна – більше ППО. Головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 6 грудня 2024, 17:23
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронтах, навколо Великої Новосілки, Курахового та Часового Яру;
- Інформацію про те, що росіяни намагаються закріпитися на островах поблизу Херсону;
- Призначення нового очільника Сухопутних військ;
- Про потреби України в ППО та плани росіян збільшити виробництво балістичних ракет;
- Нові розмови про іноземні війська в Україні
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Подкаст "Кляті питання"
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