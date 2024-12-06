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Подкаст "Кляті питання"

Напруга біля Херсону, Росія хоче більше ракет, Україна – більше ППО. Головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 6 грудня 2024, 17:23

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронтах, навколо Великої Новосілки, Курахового та Часового Яру;
  • Інформацію про те, що росіяни намагаються закріпитися на островах поблизу Херсону; 
  • Призначення нового очільника Сухопутних військ; 
  • Про потреби України в ППО та плани росіян збільшити виробництво балістичних ракет; 
  • Нові розмови про іноземні війська в Україні 
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Напруга біля Херсону, Росія хоче більше ракет, Україна – більше ППО. Головне про війну за тиждень
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