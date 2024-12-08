Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

Вже тиждень ми спостерігаємо за новим етапом громадянської війни у Сирії. Повстанці, розпочавши великий наступ на сили Башара Асада, змогли за кілька днів зайняти одне з найбільших сирійських міст Алеппо, Хаму та наблизились до Хомса. А пізніше, дійшли до Дамаска та повідомили про падіння режиму Башира Асада.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про Сирію: чому поновлення бойових дій розпочалося саме зараз, з кого складається армія повстанців, чи буде Росія захищати режим Асада до кінця та чи важливо для українців те, що відбувається у Сирії.

Гість епізоду — Володимир Джиджора, Тимчасовий повірений у справах України в Сирійській Арабській Республіці 2014 - 2016 рр.

Важливо: цей епізод записувався 6 грудня. Попри те, що на момент запису режим Асада ще не впав, подкаст все одно дає відповідь на багато питань про те, що відбувалося у Сирії останні роки, останній тиждень та що може відбуватися після зміни режиму.