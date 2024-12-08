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Подкаст "Кляті питання"

Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

Федір Попадюк — Неділя, 8 грудня 2024, 18:44

Вже тиждень ми спостерігаємо за новим етапом громадянської війни у Сирії. Повстанці, розпочавши великий наступ на сили Башара Асада, змогли за кілька днів зайняти одне з найбільших сирійських міст Алеппо, Хаму та наблизились до Хомса. А пізніше, дійшли до Дамаска та повідомили про падіння режиму Башира Асада.  

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про Сирію: чому поновлення бойових дій розпочалося саме зараз, з кого складається армія повстанців, чи буде Росія захищати режим Асада до кінця та чи важливо для українців те, що відбувається у Сирії. 

Гість епізоду — Володимир Джиджора, Тимчасовий повірений у справах України в Сирійській Арабській Республіці 2014 - 2016 рр.

Важливо: цей епізод записувався 6 грудня. Попри те, що на момент запису режим Асада ще не впав, подкаст все одно дає відповідь на багато питань про те, що відбувалося у Сирії останні роки, останній тиждень та що може відбуватися після зміни режиму. 

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?
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