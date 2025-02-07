ЗСУ переходить на Корпуси, увага на Куп’янськ та напади на ТЦК – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 7 лютого 2025, 17:58
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронтах, створення росіянами плацдарму на правому березі річки Оскіл;
- Зменшення інтенсивності бойових дій та можливі причини цього;
- Перехід на корпусну систему;
- Нестачу людей у піхоті те переведення туди спеціалістів з інших родів військ;
- Хвилю нападів на ТЦК
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Подкаст "Кляті питання"
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