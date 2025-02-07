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Подкаст "Кляті питання"

ЗСУ переходить на Корпуси, увага на Куп’янськ та напади на ТЦК – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 7 лютого 2025, 17:58

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Ситуацію на фронтах, створення росіянами плацдарму на правому березі річки Оскіл; 
  • Зменшення інтенсивності бойових дій та можливі причини цього; 
  • Перехід на корпусну систему;
  • Нестачу людей у піхоті те переведення туди спеціалістів з інших родів військ; 
  • Хвилю нападів на ТЦК 
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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ЗСУ переходить на Корпуси, увага на Куп’янськ та напади на ТЦК – головне про війну за тиждень
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