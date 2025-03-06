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Подкаст "Кляті питання"

ЗСУ без розвідки та ППО без Patriot: Чи зможе Європа замінити США?

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Четвер, 6 березня 2025, 19:18

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Призупинку військової допомоги та розвідданних з боку США
  • Проблеми зі швидкою заміною американської допомоги європейською
  • Ситуацію на фронтах та контратакувальні дії ЗСУ
  • Важку ситуацію на Курщині та проблеми з логістикою
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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