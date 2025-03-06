ЗСУ без розвідки та ППО без Patriot: Чи зможе Європа замінити США?
— Четвер, 6 березня 2025, 19:18
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Призупинку військової допомоги та розвідданних з боку США
- Проблеми зі швидкою заміною американської допомоги європейською
- Ситуацію на фронтах та контратакувальні дії ЗСУ
- Важку ситуацію на Курщині та проблеми з логістикою
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