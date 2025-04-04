РФ втрачає танки, рекорд "Шахедів", США образились за "Москву" – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 4 квітня 2025, 15:08
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Зменшення кількості атак "Шахедами" та збільшення кількості обстрілів КАБами прифронтових міст;
- Збільшення кількісті штурмових дій для захоплення росіянами одного квадратного кілометра українських територій;
- Виснаження російського танкового резерву;
- Дані наведені в новій публікації The New-York Times про приховану роль Америки в українських військових операціях проти російських військ.
- Генерала Дена Кейна, якого номінували на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах