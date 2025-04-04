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Подкаст "Кляті питання"

РФ втрачає танки, рекорд "Шахедів", США образились за "Москву" – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 4 квітня 2025, 15:08

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Зменшення кількості атак "Шахедами" та збільшення кількості обстрілів КАБами прифронтових міст; 
  • Збільшення кількісті штурмових дій для захоплення росіянами одного квадратного кілометра українських територій; 
  • Виснаження російського танкового резерву; 
  • Дані наведені в новій публікації The New-York Times про приховану роль Америки в українських військових операціях проти російських військ.
  • Генерала Дена Кейна, якого номінували на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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РФ втрачає танки, рекорд "Шахедів", США образились за "Москву" – головне про війну за тиждень
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