Брехня Путіна про Курщину, штурми на мотоциклах та "братська могила" для корейців – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 2 травня 2025, 13:16
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Ситуацію на фронтах та про те, чому росіяни активно використовує мотоцикли;
- Присутність ЗСУ на Курщині;
- Те, навіщо Путіну перемир’я на 9 травня;
- Проблеми "коаліції охочих" з пошуком військових для "сил стримування"
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Подкаст "Кляті питання"
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