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Подкаст "Кляті питання"

ЗСУ в Тьоткіно, удари під час "перемирʼя" та ризики індо-пакистанського конфлікту – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 9 травня 2025, 09:21

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Путінське "перемир'я" якого так і не відбулось;
  • Удари по російським заводам;
  • ЗСУ в Тьоткіно та причини цього наступу;
  • Загальну ситуацію на фронті;
  • Як війна між Індією та Пакистаном може вплинути на Україну та на постачання снарядів
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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ЗСУ в Тьоткіно, удари під час "перемирʼя" та ризики індо-пакистанського конфлікту – головне про війну за тиждень
9 травня 2025, 09:21 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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