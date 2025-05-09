ЗСУ в Тьоткіно, удари під час "перемирʼя" та ризики індо-пакистанського конфлікту – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 9 травня 2025, 09:21
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Путінське "перемир'я" якого так і не відбулось;
- Удари по російським заводам;
- ЗСУ в Тьоткіно та причини цього наступу;
- Загальну ситуацію на фронті;
- Як війна між Індією та Пакистаном може вплинути на Україну та на постачання снарядів
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