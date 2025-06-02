"Польський Трамп" Кароль Навроцький переміг на виборах президента. Чого чекати Україні? Пояснює Андрій Дещиця
На виборах у Польщі переміг представник опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький, який лише на 0,6% випередив мера Варшави Рафал Тшасковського.
Навроцький у передвиборчій кампанії активно виступав проти вступу України в НАТО, говорив про скорочення соціальної допомоги українцям у Польщі та спекулював на темі Волинської трагедії.
Євген Будерацький обговорив з колишнім послом України в Польщі Андрієм Дещицею президентські вибори у Польщі. Чи правда, що Кароль Навроцький - це "польський Трамп", чи свідомо використовує антиукраїнську риторику та чого очікувати українцям у Польщі, слухайте та дивіться в подкасті "Кляті питання".
Подкаст "Кляті питання"
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