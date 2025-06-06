СБУ розвалює російську авіацію, РФ нарощує запаси ракет і тероризує Сумщину – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 6 червня 2025, 19:31
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про:
- Операцію СБУ "Павутина" по знищенню стратегічної російської авіації, наслідки цієї операції та про те, наскільки зменшився повітряний потенціал ворога;
- Нарощування виробництва російських ракет;
- Підрив опори Керченського мосту та про те, чому від цього мосту залежить постачання окупаційних військ з півдня;
- Ситуацію на фронтах та тиск на Сумщину;
- Нові призначення в ЗСУ
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Подкаст "Кляті питання"
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