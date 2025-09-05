Карти Герасімова, осінній наступ РФ та парад у Китаї – головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 5 вересня 2025, 16:53
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Карти начальника російського генштабу Валєрія Герасімова, на яких захоплено більше українських територій, ніж є насправді;
- Результати весняно-літнього наступу росіян та перспективи осіннього;
- Контрнаступальні дії українських збройних сил;
- Техніку, яку Китай показав на параді
