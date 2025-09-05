Усі розділи
Карти Герасімова, осінній наступ РФ та парад у Китаї – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 5 вересня 2025, 16:53

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Карти начальника російського генштабу Валєрія Герасімова, на яких захоплено більше українських територій, ніж є насправді; 
  • Результати весняно-літнього наступу росіян та перспективи осіннього; 
  • Контрнаступальні дії українських збройних сил; 
  • Техніку, яку Китай показав на параді
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

