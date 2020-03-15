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Подкаст "Кляті питання"

Коронавірус та економіка: Чи чекати нам на нову фінансову кризу?

Федір Попадюк — Неділя, 15 березня 2020, 05:00

Коронавірус став ТОП-темою останніх днів. Не тільки через високу кількість захворювань у всьому світі, закриття кордонів та карантин "планетарних маштабів". Коронавірус впливає на світову економіку.

Паніка на фінансових біржах, пошкодження глобальних торгівельних ланцюжків, зниження ділової активності, зменшення капіталізації багатьох компаній, зупинка роботи багатьох компаній по всьому світу, зростання курсу долара в Україні – все це коронавірус.

Останній тиждень економісти всерйоз говорять про нову фінансову кризу. Особливо, після падіння цін на нафту. Так, 6 березня, найбільший нафтовий картель на чолі із Саудівською Аравією не зміг домовитися з Росією про зниження обсягів видобутку нафти на тлі скорочення попиту. Після невтішних результатів зустрічі ціни на нафту обвалилися, а разом з ними — і фондові ринки.

Тож, глобальну економіку очікують дуже складні часи. Саме про це ми і говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання".

Про те, чи буде нова фінансова криза, чим ситуація, яка склалася зараз, відрізняється від кризи 2008 року, що чекає на економіку України у недалекому майбутньому, та як саме має діяти Уряд, ми поговорили з керівником аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександром Паращієм.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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