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Подкаст "Кляті питання"

Як відкладати на пенсію, якщо ти не хочеш покладатись на державу?

Федір Попадюк — Неділя, 22 березня 2020, 05:00

У новому епізоді нашого щотижневого подкасту "Кляті питання" ми вирішили абстрагуватись від теми коронавірусу та поговорити про те, що буде після нього. А саме, про пенсії. Бо рано чи пізно коронавірус закінчиться, а старість продовжить наближатися.

Молоді українці, які починають думати про пенсію, розуміють, що державна пенсія навряд зможе задовольнити усі їхні потреби у старості, бо нинішня пенсійна система досить далека від ідеалу.

В Україні діє солідарна система, пенсіонерів більше, ніж працівників, Пенсійний фонд завжди в дефіциті і цей дефіцит тільки зростає. Наприклад, у 2019 році видатки на пенсію склали 11% ВВП Країни. А на покриття дифіциту Пенсійного фонду додатково виділяється 140 мільярдів гривень з бюджету.

І єдине, що залишається, це почати самим піклуватись про додаткове фінансове забезпечення у старості. Бажано вже зараз.

Про те, які є варіанти у українців, які не мають можливості інвестувати у акції S&P500, ми поговорили з Любомиром Остапівим – засновником соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет та партнером проекту фінансового планування життя iPlan.ua.

Спеціальний гість подкасту – дідусь автора "Клятих питань", теж Федір Попадюк.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що всередині:

  • Що знають про недержавні пенсії нинішні пенсіонери?
  • Коли саме з’явилися пенсії у сучасному вигляді?
  • Які проблеми пенсійної системи України?
  • Що таке недержавні пенсійні фонди та як вони працюють?

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
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