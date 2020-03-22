Подкаст "Кляті питання": Як відкладати на пенсію, якщо ти не хочеш покладатись на державу?

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Федір Попадюк
Неділя, 22 березня 2020, 06:00

У новому епізоді нашого щотижневого подкасту "Кляті питання" ми вирішили абстрагуватись від теми коронавірусу та поговорити про те, що буде після нього. А саме, про пенсії. Бо рано чи пізно коронавірус закінчиться, а старість продовжить наближатися.

Молоді українці, які починають думати про пенсію, розуміють, що державна пенсія навряд зможе задовольнити усі їхні потреби у старості, бо нинішня пенсійна система досить далека від ідеалу.

В Україні діє солідарна система, пенсіонерів більше, ніж працівників, Пенсійний фонд завжди в дефіциті і цей дефіцит тільки зростає. Наприклад, у 2019 році видатки на пенсію склали 11% ВВП Країни. А на покриття дифіциту Пенсійного фонду додатково виділяється 140 мільярдів гривень з бюджету.

І єдине, що залишається, це почати самим піклуватись про додаткове фінансове забезпечення у старості. Бажано вже зараз.

Про те, які є варіанти у українців, які не мають можливості інвестувати у акції S&P500, ми поговорили з Любомиром Остапівим – засновником соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет та партнером проекту фінансового планування життя iPlan.ua.

Спеціальний гість подкасту – дідусь автора "Клятих питань", теж Федір Попадюк.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що всередині:

  • Що знають про недержавні пенсії нинішні пенсіонери?
  • Коли саме з’явилися пенсії у сучасному вигляді?
  • Які проблеми пенсійної системи України?
  • Що таке недержавні пенсійні фонди та як вони працюють?

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Теми: пенсії
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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