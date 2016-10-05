На экваторе. Как Петр Порошенко готовится ко второму сроку

За місяць президент Петро Порошенко може відзначати важливу для себе дату – він керуватиме державою рівно два з половиною роки.

Екватор президентського строку – привід замислитися над тим, чи варто вдруге балотуватися на пост президента.

Влітку в невимушеній атмосфері львівського Alfa Jazz Fest Ігор Гринів, багаторічний політтехнолог Порошенка і голова однойменної фракції, вперше заявив в інтерв’ю УП, що президент піде на другий термін.

– В моєму розумінні в цьому немає сумнівів. Президент піде на другий термін і це страшна і велика відповідальність, - сказав він.

У Гриніва були підстави так говорити. За інформацію УП від кількох співрозмовників в оточенні Порошенка, влітку, поки панував традиційно мертвий для політики сезон відпусток, в так званому "кухонному" кабінеті президента, куди входять тільки його близькі соратники, відбулося дві наради.

Під час тих нарад вперше обговорювали можливість Порошенка балотуватися на другий президентський термін 2019 року і ризики, що з цим пов’язані.

Ще кілька нарад з цього приводу відбулися вже восени. Під час однієї з них обговорювали, наприклад, свіжі президентські рейтинги, ребрендинг партії БПП і активність голови партії та фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Наради відбувалися в різних форматах, конфігураціях і з різними людьми – інколи по чотири, а інколи по шість учасників. Були присутні вже вищезгаданий Ігор Гринів, Борис Ложкін, який саме пішов з посади голови АП, нардеп і колишній прес-секретар Порошенка Ірина Фріз, генпрокурор Юрій Луценко, один із керівників фракції БПП і багаторічний товариш президента Ігор Кононенко, міністр інформаційної політики Юрій Стець, а згодом і новий голова АП Ігор Райнін.

В президентському оточенні про сам факт цих нарад і їх зміст говорять дуже неохоче. Частіше – знизують плечима і відповідають, що їх взагалі немає.

– Жодних нарад щодо другого терміну не проводиться, у нас зараз надто багато загроз, щоб про це думати, - сказав УП один із найближчих соратників Порошенка.

Але "Українській правді" вдалося дізнатися, як Порошенко, поки що обережно, розпочав підготовку до другого терміну, чого він боїться і що збирається робити зі своїми потенційними конкурентами.

В межах похибки

Наприкінці серпня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати свого соцопитування. Результати, що були невтішними для Порошенка.

Згідно з опитуванням, "якби вибори президента відбулися наступної неділі, за кого б ви проголосували?" перше місце за Юлією Тимошенко з результатом в 10,4% серед усіх опитаних, друге – за співголовою фракції "Опозиційного блоку" Юрієм Бойко, у якого 7% і третє місце обіймає Петро Порошенко з результатом в 6,4%.

– Коли ми побачили ці результати, то вирішили переміряти. Гринів до своєї соціологічної служби "Социс" залучив той же "Рейтинг", але цифри нікому не показує, лише зачитує на нарадах, - говорить один із близьких соратників Порошенка.

Кілька учасників нарад назвали УП цифри, озвучені Гринівим. Тож станом на вересень результати згідно внутрішньої президентської соціології такі: Петро Порошенко – 9,8% серед усіх опитаних, далі з мінімальним відставанням в рамках статистичної погрішності – Юлія Тимошенко з 9,3%, наступний Юрій Бойко – 6,1%. Четверте місце в рейтингу посіла несподівана людина – лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з рейтингом в 5,6%.

– Гринів вважає, що Вакарчук з "несистемних" політиків становить найбільшу загрозу, тому і міряє його. Він може або злетіти, або впасти, як Надія Савченко. Але його електоральне поле – близько 18%, - говорить один із соратників Порошенка, додаючи, що відтік рейтингів до Вакарчука йде від Тимошенко і мера Львова Андрія Садового, котрий раніше вважався основним конкурентом Порошенка. Станом на вересень його рейтинг за внутрішньою соціологією АП становить близько 2%. Причин на те може бути дві – трагедія на Грибовицькому сміттєвому звалищі, що сталася влітку, а також невиразна і квола останнім часом позиція "Самопомочі".

Четверте місце в рейтингу внутрішньої президентської соціології посіла несподівана людина – лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з рейтингом в 5,6% joinfo.ua

Та повернімося до Вакарчука. В літньому інтерв’ю УП Гринів говорив, що вважає неправильним пошук кандидатів серед тих політиків, яких він вважає несистемними.

Але Вакарчук може становити загрозу для Порошенка лише в перспективі і то – якщо вирішить займатися політикою або навіть балотуватися в президенти.

Нині у діючого президента є куди більш загрозливий і реалістичний суперник – Юлія Тимошенко, яка розгортає все більш активну діяльність і прагне дострокових парламентських виборів. У цьому Тимошенко не самотня. Таку саму мету ставить собі і "Опозиційний блок". В президентському таборі вже кілька місяців говорять про цілком конкретні домовленості Тимошенко і співголови фракції ОБ Сергія Льовочкіна щодо розхитування ситуації. Як приклад домовленості та ефективної співпраці – вибори голови Херсонської обласної ради. За кандидата від "Батьківщини", депутата Владислава Мангера проголосувала і більшість депутатів від "Опозиційного блоку".

Ще влітку, блокувавши парламентську трибуну з вимогою знизити комунальні тарифи для населення, Тимошенко анонсувала проведення акцій протесту восени.

– Якщо нас не почують, то доведеться восени почути народ біля Адміністрації президента, парламенту і Кабміну, – жорстко заявляла з трибуни Тимошенко.

Юлія Тимошенко розгортає все більш активну діяльність і прагне дострокових парламентських виборів ba.org.ua

На сьогоднішній день її дві головні теми - зниження тарифів на комунальні послуги і заборона на продаж сільськогосподарської землі. З цього приводу Тимошенко ініціювала старт кампанії зі збору підписів за проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Примітно, що новини на цю тему активно розганяв телеканал "Інтер".

– Ми прораховуємо, що Юля працює над тарифним майданом і комунікує з невдоволеними АТОшниками. Її історія проста – істерика про бідність і зубожіння від тарифів. Щоб боротися з нею, нам потрібно мати виключно економічні показники, опускатися до її популізму немає сенсу, - говорить співрозмовник УП в оточенні президента.

Інший співрозмовник в президентській фракції розповідає, що раніше питання БПП з Тимошенко вирішувалися через депутата Олександра Онищенка.

Він втік в Лондон через кримінальну справу щодо нього і звідти звинувачує Порошенка у спробі купити 112 телеканал. Цілком можливо, що це – не останнє звинувачення Онищенка вбік Порошенка.

– Зараз у нас з "Батьківщиною" не спілкується ніхто, - зітхає співрозмовник в БПП.

Як в АП збираються боротися з активністю Тимошенко? Поки що планують наголошувати на її проросійській позиції та зв’язку з "Опозиційним блоком".

Козири Порошенка

Під час щорічного форуму YES, що влаштовує бізнесмен Віктор Пінчук, Ігор Гринів саме поспішав на американський обід, де мали б обговорювати вибори в США. Дорогою його обступили журналісти УП, щоб розпитати про наміри Порошенка балотуватися на другий термін.

– Президентська кампанія 2014 року була швидка, ми вимушені були гасити пожежі, - розпочав Гринів з властивою йому хитрістю, - тепер ми маємо налагодити комунікацію з суспільством, маємо формувати дискусію, створювати діалог. Виникає банальне питання – коли ми краще станемо жити. Ми навчилися гарно помирати, тепер треба навчитися гарно жити.

Ігор Гринів, багаторічний політтехнолог Порошенка і голова однойменної фракції, ще влітку заявив в інтерв’ю УП, що президент піде на другий термін. УП

Якщо говорити простіше – команда Порошенка має намір змінювати його риторику з військової на більш соціальну, зорієнтовану на широке коло виборців.

В літньому інтерв’ю УП Гринів і сам визнавав, що для того, щоб стати президентом ще раз Порошенко треба досягти екстраординарних результатів.

– Без реальних реформ, без відкритої позиції, отримати пам’ятник в державі і ввійти в українську історію буде достатньо складно. Це гра ва-банк, ця гра значно складніша, ніж здається на перший погляд, - сказав тоді Гринів, який за даними УП займається написанням стратегії під майбутні президентські вибори.

Насправді, у Порошенка немає чіткого плану, як відповідати на усі виклики.

В оточенні президента сподіваються на допомогу від МВФ, ЄС і США, а також надання Україні безвізового режиму, говорять про підвищення зарплат і пенсій з першого грудня і субсидії для українців. Мовляв, за допомогою цього можна відбиватися восени.

– Щодо платіжок за комуналку – неможливо прорахувати, як реагуватимуть люди. Прийдуть платіжки – побачимо, що з цим робити. Що буде – не знає ніхто, - говорить один із технологів Порошенка.

Президент не дарма так опікується економічними проблемами. У тій же внутрішній соціології є питання – "кого ви звинувачуєте в економічних негараздах"? За результатами опитування 54% респондентів звинувачують самого Порошенка, а 18% -прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

За даними УП, після того, як Віталій Кличко склав повноваження голови партії БПП, Порошенко запропонував цю посаду Гройсману.

Але переговори на цю тему виникають час від часу, кволі і не мають жодної конкретики.

До того ж Гройсман – лише один із варіантів. Не виключено, що у партії буде кілька співголів.

За даними УП, після того, як Віталій Кличко склав повноваження голови партії БПП, Порошенко запропонував цю посаду Гройсману

– Поки що активізації осередків немає, але місцеві ячейки БПП працюють активно. Є шкала ефективності. Дивимося, роботу кожної з областей. Кожна місцева організація має бути представлена у Facebook, випускати газету, організовувати заходи під час державних свят. Якщо хтось відстає – його сварять в області, а область в Києві, - говорить співрозмовник в АП.

Відбудовувати президентську вертикаль в регіонах буде і нинішній голова АП Ігор Райнін. Співрозмовники УП в президентському оточенні впевнені – це йому вдасться зробити максимум за півроку.

– Голова АП – пік кар’єри професійного чиновника, котрим є Райнін. Далі – або публічна політика, або моделювання жорсткої адміністративної вертикалі під задачі патрона, - говорить співрозмовник в АП.

Але щоб досягти поставленої мети Порошенку потрібно вирівняти економічну ситуацію в країні і для цього поки що йому потрібен ефективний прем’єр, не дивлячись на закладені між ними конфлікти.

– Гройсман ще не позбувся комплексу провінційності. Він хоче доводити усім, що найкращий. Якщо думає не тільки про піар – це плюс. Тому Володя хоче щось зробити, ми будемо допомагати. Буває, що надується, як бичок і каже, що не буде робити так, - говорить соратник президента.

Тож поки стратегічне завдання – пережити зиму. Навесні рейтинги і президента і прем’єра можуть бути не такими багатообіцяючими і втішними. А значить, буде новий привід подумати про другий президентський термін і провести ще кілька нарад зі своїм найближчим оточенням.

Марія Жартовська, Роман Кравець, УП