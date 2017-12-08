Песнь "зрады" и "перемоги"

Четверть века страна делилась на сторонников Москвы и сторонников Киева.



Майдан и война все обнулили. Теперь страна делится на адептов "зрады" и "перемоги".

Мы привыкли к тому, что стакан сторонников "зрады" наполовину пуст. Что ожидания их грустны, а помыслы – печальны. Что в любой бочке меда им под силу разглядеть ложку дегтя. Что их лица и аккаунты выражают скорбь и пессимизм.

И наоборот: адепты "перемоги" неунывающи. В любой новости они могут разглядеть светлое будущее. А если новость грустна – оптимизм они черпают из самого факта ее публикации. Потому что это – маркер свободы слова и признак дискуссии.

И нам кажется, будто первый лагерь – пристанище пессимистов, а второй – оптимистов. В первом – эдакий коллективный "Ох", а во втором – не менее коллективный "Ах".

На самом деле все наоборот.

"Зрадофилы" – безудержные оптимисты.

Только оптимист может так неистово верить в страну и людей. Только он может считать, что победить в войне было реально еще вчера. А реформы закончить позавчера.

Только бесконечная вера в людей может заставлять его думать, что политики хуже обывателей. Что разруха – не преграда для процветания. Что в условиях вторжения и оккупации национальная валюта может не упасть по отношению к доллару.

"Зрадофил" – величайший гуманист. С его точки зрения, украинский народ – заложник элит. Которые, появившись из ниоткуда, уже четверть века держат людей в прозябании.

Адепт "зрады" убежден, что средняя температура по стране куда выше, чем "наверху". Он точно уверен, что Украину обманывают – а если бы не обманывали, она давно бы перещеголяла Израиль по степени эффективности.

На другом полюсе все строго наоборот.

Адепт "перемоги" – законченный пессимист.

Все последние четыре года он готовится к худшему. Развалу. Поражению. Дезинтеграции. В его картине мира отсутствие ужасного – это уже чудо. Каждый рассвет он встречает как онкобольной после химиотерапии.

У него не было иллюзий с самого начала. Он видел, по какому тонкому льду ходила страна.

Вопреки его ожиданиям, этот лед не проломился. Напротив – стал утолщаться.

Он помнит, как с "толкача" заводили армейскую машину. Как объявляли пораженчеством призыв закупать зимнюю форму для армии в 2014-м. Потому что всем казалось, что победа наступит примерно ко дню знаний.

Адепт "перемоги" не считает политиков исчадиями ада.

Он уверен, что они релевантны стране и людям. Тем самым, что вручили политикам мандаты и полномочия. Поэтому он глядит в соцопросы и не хочет досрочных выборов. Чтобы их хотеть – нужно верить в "мудрость народа". А он не верит.

"Зрадофилы" к годовщине Майдана пишут грустное. Они ждали яркого и светлого и любое промежуточное для них недостаточно. Они хотели выиграть "феррари", а получили "фиат".

Обманутые ожидания рождаются из завышенных ожиданий.

А адепты "перемоги" излучают осторожный оптимизм.

Они каждый день были готовы к краху – а он все никак не наступает. Этого достаточно, чтобы ценить то, чем обладаешь.

Особенно, если понимать, насколько реален шанс потерять все.

kogler.net

Мы просто запутались в отражениях.

Пессимизм "зрады" рождается из внутренних надежд.

Из переоценки людей и обстоятельств. Из иллюзий, что страна – взрослая, ответственная и сознательная. Что она не ездит по встречке и не бьет лампочки. Что виноват тот, кто получает взятку, а не тот, кто ее дает.

А оптимизм "перемоги" – следствие неверия. Неверия в "хэппи-энд" и "бога из машины". В то, что Давиды обречены побеждать Голиафов.

Потому что мир несправедлив – в нем побеждают те, у кого больше ресурсов и лучше организация. То и другое в Украине в дефиците.

Адепты "зрады" живут в мире Толкиена. Там все делится на белое и черное, а главная преграда – двуличный Саруман.

Адепты "перемоги" живут в мире Джорджа Мартина. Там, где залог победы – армия и экономика, стратегия и союзники. А этическая правота не означает, что тебя не прирежут в конце первого же сезона.

Потому что не нужно путать внутренних драконов с настоящими.

Павел Казарин, для УП