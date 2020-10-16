Кто убил Симиренко, или Какой стала "яблочная столица" Украины Млиев

В малоприметном селе Млиев в 70 километрах от Черкасс во второй половине 19-го – начале 20-го века зарождались научные основы украинского садоводства.

За попыткой узнать, откуда растут корни популярного сорта Симиренко, – трагическая история знаменитого рода.

Сахарные магнаты, меценаты и украинофилы. Члены семьи Симиренко вышли из козаков и крепостных. Добились успеха, став костью в горле вначале для царской, а потом и для советской власти. Их убивали и сажали в тюрьмы.

Маленький Млиев известен был не только тысячами сортов ягод и фруктов, которые разошлись по всей Украине и СССР, но и очагом украинской пассионарности.

Тут гостил Тарас Шевченко, несколько лет жил и работал Павел Чубинский, автор текста, на основе которого появился гимн Украины.

Тут построили одни из первых металлических пароходов для судоходства по Днепру, назвав их "Ярослав" и "Украинец".

Тут родился Петр Кравченко, охранник Михаила Грушевского, председателя Центральной Рады УНР. Он прошел каторгу на Байкале и умер в 1991-м, дожив до независимости Украины.

Что осталось от славы Млиева? Какой он – настоящий Ренет Симиренко? И почему млиевская знать так не нравилась Петербургу и Москве? В репортаже "Украинской правды" из Черкасской области.

"Си-ми-рен-ка!"

Возле ряда гаражей в Млиеве на низкой табуретке сидит пенсионерка Нина Яценко. Большим ножом, как будто мачете, она умело обрубает ботву с больших плодов.

Женщина накрыла ноги, чтобы не пораниться лезвием и не запачкать одежду. Буряк в мешки складывает ее кум.

– Петро Іванович Вовк, – называет себя старик, артистично положив левую руку на сердце. – Хищник. Але я на вовка не похож, бо нема зубів.

– Це кормовий буряк, для курочок. Свинок ми не держимо. Нема вже чим годувати, – объясняет Нина Яценко, что она делает.

Пенсионерка Нина Яценко получает 2 000 гривен пенсии и говорит, что уже не ждет манны небесной от властей фото: Дмитрий Ларин

Знает она или нет, но в 19 веке ее родной Млиев был одним из крупнейших центров сахарной промышленности в Российской империи.

О том периоде истории многие в Млиеве, похоже, не вспоминают. Тут только и говорят об исследовательской станции, которой во второй половине 20 века дали имя земляка, помолога Льва Симиренко.

Долгое время станция была главным государственным рассадником в УССР. Здесь выращивали тысячи сортов разных растений: яблони, груши, сливы, персики, черешни, вишни, орехи, розы, сирень. И выводили новые.

Реклама:

– А семеринка у вас еще растет? – спрашивает русскоязычный журналист УП.

– Си-ми-рен-ка! – поправляет дед Вовк по-украински.

Ошибка в произношении названия этих яблок явление не редкое.

"Семеринка", "семеренко", "симеренко", "семиренко" – как только не склоняют сорт Ренет Симиренко за пределами Млиева, не вдаваясь особо в историю.

Степь наступает

В разговорах с жителями Млиева поражает их осведомленность в том, как отличить один сорт яблонь от другого. Макинтош, Млиевская красавица, Новогоднее, Августовское, Флорина, Сапфир – эти названия тут знают с детства.

– У нас багато чого було. Симиренка люблю дуже. Кальвіль сніговий, Слава переможцям. Груша – Платонівська. Все це мої найлучші сорта, – говорит пенсионерка Нина Яценко.

Для многих млиевчан единственным местом работы была исследовательская станция.

Ее "красного" директора Николая Артеменко, профессора, доктора экономических наук и народного депутата Украины 1-го созыва от КПУ, боготворят до сих пор.

Он смог превратить село Млиев в подобие научного городка с двухэтажными типовыми домами, новой школой, баней и другими благами цивилизации. Но всего этого не было бы без трагичной истории рода Симиренко.

– Яблука нам натурой видавали. На базар їздили, на Гомель, – продолжает вспоминать молодость Нина Яценко.

Жена Петра Вовка показывает, как много яблок было в Млиеве 30-40 лет назад фото: Дмитрий Ларин

– По дві тонни колись получали, – подключается к разговору ее кума, приехавшая к гаражам на велосипеде. – А скільки на Сєвєр фруктів відправляли! Тисячі ящиків. Соки тут робили – теж вагонами грузили.

У станції 3-5 тисяч тонн врожаю було на сезон. А зараз вже нема хазяїна. Всьо!

– Да, – соглашается Петр Вовк. – У нас цього року чотири місяці не було вопщє дощу.

Ой, чи буде той порядок чи не буде? Ліси вирізали! Ти бачиш, що там на Западі роблять? Зливи які! Не було раніше такого. А у нас степ наступає. Буде Сахара!

– Та скільки нам осталося?! – машет с задором и улыбкой Вовк. – Раз, і – туда!

– У сосну, да! – смеется Нина Яценко.

Реклама:

Большой грех

Накануне Святвечера, поздно ночью 5 января 1920 года, в окно усадьбы в Млиеве постучали.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Козаки просять меду, – ответили ему.

Мужчина подошел к окну, прислонился к стеклу, чтобы разглядеть незваных гостей. Прозвучал выстрел. Пуля попала в предплечье.

Платон и Лев Симиренко – одни из основателей рационального садоводства Украины фото: Дмитрий Ларин

Раненный мужчина – Лев Платонович Симиренко. Известный на весь мир селекционер-плодовод и помолог. Густые, опрятные борода и усы. Аристократичная, европейская внешность. Возраст – 65 лет.

Историю о подлом убийстве "короля садоводства" (так его называли в Европе) спустя сто лет рассказывает 65-летняя Наталья Круподеря. Уроженка Млиева, директор Мемориального музея семьи Симиренко, открытого ровно полвека назад.

Окно, через которое стреляли в Симиренко, находится справа, у стены фото: Дмитрий Ларин

Наталья стоит прямо на том месте, где получил пулю ученый, назвавший сорт яблони "Ренет Симиренко" в честь своего отца Платона.

Лев Платонович умер от потери крови рано утром 6 января, через несколько часов после нападения. Не дожив до Святвечера, не успев помянуть своих предков в фамильном Свято-Троицком храме, который потом превратят в сельский клуб.

– З Левком вдома була дружина та малолітні діти. Злякалися, розгубилися, поки привезли фельдшера та надали допомогу. Помер фактично від великої втрати крові, – говорит Круподеря.

По ее словам, в ту роковую ночь Лев Платонович нарушил свой же приказ, который дал родным, – не подходить к окнам, не открывать шторы и двери.

Времена были неспокойные. Но, видимо, в канун Рождества Христова Симиренко не мог плохо думать о людях, проявил великодушие.

В музее говорят, что в Млиев ни один из президентов Украины не приезжал фото: Дмитрий Ларин

– Симиренка знищили навмисно, – не сомневается теперь директор музея. – Хоча версії були різні.

Русскоязычная Wikipedia пишет: "Погиб при невыясненных обстоятельствах".

Украинская конкретизирует: "Загинув від рук чекістів".

В советский период говорили о том, что Симиренко просто хотели ограбить. Но тогда почему не зашли в дом и ничего не взяли?

В кабинете Льва Симиренко осталась аутентичная мебель фото: Дмитрий Ларин

Еще в убийстве винили Трохима Голого, главу так называемой "Млиевской республики". Но зачем атаману, который воевал с большевиками, убивать представителя уважаемого козацкого рода, члены которого всегда помогали местным?

– Останнім часом вже досліджено, що це зробили чекісти, – озвучивает последнюю версию историков Наталья Круподеря. – Знищували передову українську інтелігенцію.

В 70-х цю справу вів міністр внутрішніх справ УРСР Головченко. Виявилося, що було кілька вбивств на Мліївщині зі схожим почерком. Вчителька загинула, ще один діяч...

Вбивство такої видатної людини, як Левко Симиренко, – то великий гріх та трагедія для Млієва та всієї України.

Сахарная империя

– Взимку у нас тут буде не спекотно, 10-12 градусів, – ведет по бывшему дому Симиренко 1855 года постройки директор музея Наталья Круподеря. – Але ми звикли.

Экскурсовод рассказывает: раньше в этих холодных стенах кипела жизнь и прогрессивные настроения.

Музей семьи Симиренко держится на минимальных бюджетных деньгах. Зарплата директора – около 6 000 гривен фото: Дмитрий Ларин

В первой половине 19 века никому не известный Федор Симиренко смог не только выкупиться из крепостничества, но и стать влиятельным человеком. Со своим тестем Михаилом Яхненко арендовал мельницы, а затем основал фирму "Братья Яхненко и Симиренко", которая переросла в бизнес-корпорацию.

В усадьбе Симиренко раньше была школа и теплицы фото: Дмитрий Ларин

В 1834-м в Ташлыке они построили первый в Украине и Российской империи механизированный, паровой сахарный завод. Предприятия Яхненко и Симиренко появлялись одно за другим: в Русской Поляне, Александровке, Орловце.

– Ще одне, семиповерхове, в 1848 році виросло на річці Вільшанка, в Млієві, – подходит к стенду с фото Круподеря. – Поряд – машинобудівний завод, де виготовляли обладнання для цукрового виробництва.

– Ось це – деревообробний верстат, побудований тут у 1856 році, – показывает Наталия черный, как смоль, аппарат.

На своем машиностроительном предприятии Симиренко-Яхненко построили одни из первых металлических пароходов, которые появились на Днепре. Фирме нужны были новые способы доставки сахара, в том числе и в Европу.

Современные историки называют род Симиренко одним из самых влиятельных в среде украинской интеллигенции 19-го – начала 20 веков фото: Дмитрий Ларин

С мировоззренческой ориентацией бизнесменов-самородков было все ясно. Одно судно они назвали "Ярослав", в честь великого князя киевского. Второе – "Украинец".

Позже в сахарных цехах начнут делать мармелад и пастилу под брендом "Украинская".

Самыми известными из 22 детей (!) Федора Симиренко стали Василий и Платон. Оба учились во Франции.

На территории бывшего имения Симиренко осталось много старых деревьев фото: Дмитрий Ларин

Василий – талантливый инженер, конструктор, изобретатель, издатель, один из самых крупных меценатов в Украине.

Интеллигенция в Киеве называла его Великим Хорсом, нарекая именем славянского бога Солнца. Говорят, многие, кто получал помощь от Хорса, узнали его настоящую фамилию только после смерти Василия Симиренко в 1915-м.

В этом доме гостил Тарас Шевченко фото: Дмитрий Ларин

Брат Василия Платон стал одним из основателей "рационального садоводства". И тоже не жалел денег на украинскую культуру.

– В 1859 році в Млієві побував Тарас Шевченко, – рассказывает Круподеря. – Він отримав від Платона Федоровича 1100 карбованців на видавництво "Кобзаря".

Третье издание вышло в 1860-м. С благодарностями Платону Симиренко на титульной странице.

Кора от дерева, у которого, по преданиям, Шевченко читал свои стихотворения работникам сахарного завода фото: Дмитрий Ларин

Через год умрет Тарас Шевченко. Через два туберкулез заберет и 42-летнего Платона, в честь которого потом и назовут легендарный сорт домашней яблони.

Ссылка в Сибирь и популярность в Европе

Городище, Киев, Москва, Новгород, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Красноярск, Балаганск, Иркутск. На стенде в музее в Млиеве изображен долгий путь, который прошел по этапу Лев, сын Платона Симиренко.

Льва арестовали и отправили в Сибирь за "революционную деятельность". Он был на крючке у жандармерии еще со студенческих времен, сначала в Киеве, а потом и в Одессе.

За свои политические взгляды Лев Симиренко несколько лет провел в ссылке в разных городах империи фото: Дмитрий Ларин

Большую часть ссылки Лев Симиренко провел в Красноярске. Работал садовником в теплицах золотопромышленника Кузнецова, который угощал своих гостей фруктами, выращенными украинцем.

Симиренко помогал привести в божеский вид городской сад Красноярска, сохранившийся до нашего времени.

– Коли він повернувся із заслання, у занедбаному батьківському саду знайшов яблуньку, яка залишилася після смерті Платона, – рассказывает Круподеря.

Реклама:

Лев Симиренко в своих дневниках вспоминал, что видел эти яблони на хуторе отца-селекционера, когда еще был студентом. На то время не было никаких научных данных, откуда именно пришел этот сорт, но в дальнейшем он распространился из сада Платона Симиренко.

Лев стал первым, кто описал его, ввел в каталоги и занимался дальнейшим распространением, назвав в честь отца – Ренет Симиренко.

Дом ученых, построенный в 20-х годах прошлого века, и ландшафтный парк сохранились в отличном состоянии фото: эльдар сарахман

К концу 19-го века Лев Симиренко создал в Млиеве рассадник с одной из лучших помологических коллекций в Европе, где одних только яблок было 900 сортов.

– Осьо, дивіться, софора японська, яку посадив Левко Симиренко, – показывает Круподеря огромное дерево напротив музея. – Будинки потопали у фруктових садах. Прекрасний дендропарк був.

Залишилися його дуби та клени. Залізне дерево, тюльпанове дерево, гінкго білоба.

– В 1899-му у Млієві відкрили садівничу школу, – продолжает она. – Коли молоді люди її закінчували та влаштовувались на роботу, вистачало лише сказати: "Я – учень Левка Платоновича". Таких брали безвідмовно, бо класні були спеціалісти.

Некоторые постройки на территории исследовательской станции остались со времен Симиренко фото: Дмитрий Ларин

Пройдет еще несколько десятков лет – и эту постройку уже не спасти фото: Дмитрий Ларин

Член-корреспондент Бельгийского общества садоводства, член национальных помологических обществ Франции и Германии – лишь немногие титулы Льва Симиренко, убитого неизвестными накануне Святвечера в 1920-м.

Его похоронили на семейном кладбище, у родового храма, построенного в 1858-м году.

Родовой храм Симиренко сейчас принадлежит Украинской православной церкви фото: Дмитрий Ларин

На могилу Льва Симиренко приносят цветы фото: Дмитрий Ларин

В храме семьи Симиренко в советское время был клуб. Здесь танцевали, показывали кино и спектакли фото: Дмитрий Ларин

Раньше на могилах Симиренко стояли красивые памятники из белого мрамора фото: Дмитрий Ларин

– Ось його могила, – показывает Наталья Круподеря. – А це – однієї з трьох його дружин, Олени Уварової.

Поховання Левка Платоновича відбувалося без помпезності.

Симиренко, "мичуринцы" и барыги

Двухэтажное здание, похожее на дворец. Напротив него – величественный памятник Льву Симиренко. Правой рукой он показывает на фасад, в левой держит ветку яблони.

Сегодня здесь находится Исследовательская станция помологии, основанная в 1920-м после убийства ученого.

В строительство дома ученых в 20-х годах вложил свои силы и средства Владимир Симиренко фото: эльдар сарахман

С 1921 по 1930 год учреждение, ставшее мощным рассадником и институтом, возглавлял сын Льва Симиренко Владимир.

В начале 30-х Владимир переживет несколько арестов по обвинению в "антисоветской вредительской деятельности". В 1938 году его расстреляют в Курске и похоронят в братской могиле, землю из которой привезут в Млиев в капсуле уже при независимой Украине.

Сегодня второй этаж станции пустует. Все научные работники помещаются на первом этаже фото: Дмитрий Ларин

Владимир Филев, сегодняшний директор станции, над которой реет украинский стяг, говорит: Лев Симиренко, а потом и его сын Владимир, пострадали из-за того, что у Москвы был свой любимчик-селекционер. Речь об Иване Мичурине, который в 1917-м сумел легко перестроиться на работу с новой властью и был ею обласкан.

Говорят, что на месте памятника Льву Симиренко вначале стоял монумент с Мичуриным. Но документальных свидетельств этому найти не удалось фото: Дмитрий Ларин

Последние годы млиевская станция переживает не лучшие свои времена. Не так давно тут был институт, в котором работали 100 ученых. Теперь, после понижения статуса организации – 18 и еще 12 человек технического персонала.

Многие теплицы находятся в плачевном состоянии фото:эльдар сарахман

Сады занимают 500 гектар. При этом, по словам Филева, приходится судиться с Госгеокадастром, который обвинил станцию в самозахвате земель.

Сейчас на родине Симиренко с яблоками не густо. В 2020-м из-за засушливой погоды плоды собрали рано, еще в сентябре. Ренета Симиренко – всего несколько тонн.

– Поганий врожай, – говорит Владимир Филев. – Десь 50% опало груш, яблук, слив через засуху. Опадів, снігу практично не було. Клімат глобально міняється. Дуже негативно впливає на садівництво.

– Так може треба ананаси вирощувати? – предлагает журналист УП.

– Дивіться, хурма вже є у нас, – улыбается устало директор. – Є сорти, які можна вирощувати в Україні.

Последние годы в Млиеве собирают очень скромный урожай яблок фото: из архива

Директор станции Владимир Филев говорит, что яблоки из Польши и Турции все больше вытесняют украинские фото: Дмитрий Ларин

Один из новых сортов, который недавно вывели на млиевской станции, называется "Мир" фото: Дмитрий Ларин

– Можна яблука взяти? – спрашивает журналист, увидев единичный плод, гуляя по саду.

– А що, ви бачите яблуко? Ми ж все зібрали… Це – не Симиренко. Це – Сапфир, – разрешает Филев.

– А схоже на Симиренко. Тобто нас на ринках та в магазинах дуже часто брешуть?

– Так, – отвечает директор. – Багато яблук з неправдивим написом. В магазинах дуже важко знайти справжнє яблуко Ренет Симиренка.

Це взагалі болюча тема для українців, науковців, які займаються яблуками. Держава не підтримує отрасль. Грубо говоря, ринком керують бариги. Вони ні хрєна не зробили, не вирощували ці яблука. Просто купили для того, щоб заробити гроші.

– А яке справжнє яблуко Симиренка?

– Кисло-солодкий смак. Плід не стійкий до парши. Якщо не обробляти хімікатами, то буде виступати парша. Це такі нарости, які тільки псують зовнішній вигляд, але їсти можна.

Ренет Симиренка – зимовий сорт. Гарно, довго зберігається та дозріває. В цьому його найбільша цінність – стійкість зберігання. Може всю зиму лежати та від цього тільки відкриває весь свій смак. Його також легко транспортувати.

– Чи можна вважати Мліїв яблуневою столицею України? – интересуется напоследок репортер УП.

– Він був таким. На сьогодні вже, мабуть, ні.

Реклама:

"Та що в той Москві робити?!"

6 700 жителей, 917 дворов, школа, больница, свеклосахарный и кирпичный заводы – таким был Млиев в конце 19 века, когда в своих садах после ссылки занимался селекцией Лев Симиренко.

Возле исследовательской станции во второй половине 20 века появился микрорайон из многоквартирных домов фото: Дмитрий Ларин

В 2020-м здесь чуть больше 4 000 жителей. Несмотря на общий упадок, о фруктовой славе села напоминает каждая улица и двор.

Старые сараи, хозяйственные постройки, гаражи, курятники и двухэтажные дома окружены плодовыми деревьями.

Жители многоквартирных домов построили во дворах курятники фото: Дмитрий Ларин

Как и столетия назад, в Млиеве живут в основном за счет домашнего хозяйства фото: Дмитрий Ларин

– Ось це яблуня Августовська, – показывает одна из пожилых жительниц Млиева.

– Ніякої Августовської! Серпнева! – поправляет ее 82-летняя Любовь Затула, которая работала главным экономистом в местном Институте садоводства.

В Млиеве много пенсионеров и очень мало молодежи фото: Дмитрий Ларин

– Нема більше інститута, картопляна станція там, – шутят ее соседки.

Любовь Затула училась в Москве в Тимирязевской академии.

– Та що в той Москві робити?! – объясняет она, почему вернулась на родину. – Всі театри я там обійшла. А ще парторгом була 11 років.

– Ой, Боже, Боже! – качает головой ее подруга то ли с жалостью, то ли с восхищением

– На общєствєних началах. Художня самодіяльність у нас в Млієві була. Народний хор, – продолжает Любовь.

Местные старушки хорошо разбираются в сортах яблок, груш, слив и черешни фото: Дмитрий Ларин

– Та шо там казати! А яблук скільки було? – вздыхает еще одна пенсионерка на лавке.

– Дуже багато. Сортів багато. Вагонами возили скрізь. Біля 4 тисяч тонн збирали, – делится Затула.

В Млиеве живут приветливые люди, не избалованные вниманием украинских СМИ фото: Дмитрий Ларин

– Мліїв вже не яблунева столиця? – уточняет журналист УП.

– Нє, яблунева! – отвечают старушки.

Реклама:

– О-о-ой, Боже, Боже! – слышен один скептический голос. – Колись з одної деревини 40 ящиків яблук збирали.

– Як думаєте, чи будуть тут яблука Симиренка через 100 років? – спрашивают репортеры УП на прощание.

– Ше які будуть! Обязательно! Якщо ті сади повсихають, нові посадять. Не може такого буть, щоб не було. Все буде. Все!

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, Дмитрий Ларин, УП