Ворохта – это Европа, или Как в гуцульском селе появился один из крупнейших виадуков Старого Света

Самый длинный арочный железнодорожный мост Европы 19 века из камня. Так в некоторых буклетах и статьях в интернете называют один из трех виадуков в Ворохте в Ивано-Франковской области.



Длина памятника индустриальной архитектуры – 200 метров. Высота основного пролета – 30.

В действительности в Европе есть более сложные сооружения. Например, немецкий Гёльчтальбрюкке – 574-метровый кирпичный виадук высотой 78 метров.

Или Гленфиннан в Шотландии – 380-метровый бетонный арочный мост, по которому проезжает Хогвартс-Экспресс в фильмах о Гарри Поттере.

Несмотря на рекламные трюки, "Старый австрийский мост" – так его еще называют в Ворохте – действительно один из крупнейших подобных объектов своего времени.

Он остается свидетельством инженерной мысли Австро-Венгрии и широты мышления одной из последних империй в Европе.

Как изменилась жизнь гуцулов с появлением в Карпатах железной дороги, какие сокровища обнажило наводнение в 2020 году, чего не хватает туристам в Ворохте и чем "Укрзалізниця" ответила инженерам Австро-Венгрии – репортаж УП из карпатского курорта.

Кирпич из прошлого

Большая вода, пришедшая в Карпаты весной 2020 года, наделала бед: размыла дороги и затопила села. Под удар стихии попали железнодорожные пути, в том числе на участке Микуличин-Ворохта в Ивано-Франковской области.

Для массивного виадука, построенного Австро-Венгрией над рекой Прут в 1894-м, это наводнение, как и все предыдущие, проблемой не стало.

– Навесні після тієї води знайшов тут одну цеглу, – рассказывает Андрей Ребрик, стоя под арочным мостом в Ворохте. – Бачу – лежить. Щось на ній написано, якесь гравіювання.

Я сфоткав і заінстаграмив. А мені пишуть: "Та то ж ще з 1890-х. Тут був у Коломиї завод".

В Ворохте есть три австро-венгерских виадука. Этот – самый большой Фото: Эльдар Сарахман

– Це була реально така ціла цеглина, заполірована водою, в дуже крутому стані збережена, – продолжает Андрей. – Я віддав її одній своїй знайомій, яка працює в Києві, займається професійно керамікою. Збирає різні такі речі з глини.

Вона мені пообіцяла, що восени на свою чергову виставку зробить з цієї цегли якийсь арт-об'єкт.

У ужгородца Андрея Ребрика диплом учителя украинского языка и литературы. Последний год он живет в Ворохте. Зарабатывает удаленно. В окружении лесистых Карпат занимается оцифровкой и индексацией архивов скаутской организации Пласт.

– До речі, звідси теж один пластун, – делится он. – Він тут був у Пласті в 1920-х, а потім пішов в УПА, опинився в Німеччині, втік в Австралію.

І вже коли Україна проголосила незалежність, буквально в жовтні чи в листопаді 1991 року переїхав сюди.

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Итальянский след

Основа любой империи – дороги.

Соединив рельсами Перемышль и Львов в 1861-м, Австро-Венгрия пошла нести блага цивилизации вглубь девственной и дикой Гуцульщины.

– Пізніше проклали залізницю зі Львова в Станіславів (Ивано-Франковск – УП), а далі – в гори, – рассказывает историк Мирослав Нагорный.

Самый крупный мост Ворохты – лишь часть инфраструктурного проекта, который к концу 19 века, накануне своего распада, успела воплотить в жизнь Австро-Венгрия.

До появления железной дороги Ворохта была маленьким селом

Империя нуждалась в древесине, а ее в районе Ворохты и Вороненко было предостаточно. Поэтому сюда из Станиславова решили пустить поезда.

– Раніше тут була дорога тільки для гужового транспорта, для коней і волів. Причому не дуже широка, – отмечает Нагорный.

Работы в украинских Карпатах велись с размахом, забирали много сил и денег.

Строители виадука сделали Ворохту доступной для европейских туристов

Для виадуков использовали песчаник из каменоломни села Ямна, которое сегодня является частью городка Яремче. Хотя изначально мосты планировали делать из металла. Но местный песчаник позволил сэкономить.

– Є легенди, що місцеві здавали за оплату багато яєць. Їх добавляли до суміші, якою скріплювали каміння, тому міст у Ворохті такий міцний і простояв так довго, – делится Мирослав Нагорный.

По сведениям историков, к строительству туннелей и мостов в Карпатах привлекли итальянцев, которые имели опыт работы в Альпах. Помогали им местные жители в качестве разнорабочих.

В конце 19 - начале 20 века в забытой богом Ворохте начали появляться пансионаты

Несмотря на мощное наводнение и вспышку холеры в Галичине в конце 19 века, проект удалось закончить.

После появления первого поезда изолированная жизнь гуцулов уже никогда не будет прежней

Открыли железную дорогу между Станиславовым и Вороненко в 1894-м.

Трамплин в Европу

С приходом поездов жизнь в Ворохте и соседних селах наполнилась новыми смыслами. Из terra incognita эта часть Карпат в начале 20 века превратилась в популярный европейский курорт.

Большинство строений в Ворохте были деревянными

В соседнем Татарове появились почта и телеграф. В Ворохте – первые отели и пансионаты, в которых поправляли здоровье чистым воздухом и целебными горными источниками.

Накануне Второй мировой Ворохта была популярным среди европейцев лыжным курортом

В период между Первой и Второй мировыми войнами, когда в Ворохту пришла Польша, здесь начали развивать горнолыжный спорт.

В Ворохте пытаются возродить трамплин, который был здесь и при Польше, и при СССР, и при независимой Украине

В 1922 году поляки построили первый трамплин, после чего гуцульское село как только не называли: "второе Закопане", "рай лыжников", "жемчужина курортов".

Зимой здесь проводили международные соревнования.

– В радянські часи трамплін реконструювали, вдосконалили. А зараз знов намагаються реанімувати, – отмечает Мирослав Нагорный.

Сегодня туристы едут в Ворохту не только зимой. Австрийский виадук привлекает их в разные времена года

– Коли з’явилася залізниця, Ворохта отримала і промисловий розвиток, – продолжает он. – На кінець 30-х в селі проживало близько 1 500 українців, переважно гуцулів, 1 000 поляків, понад 500 євреїв, 10 німців.

Вже за СРСР на місцевому деревообробному заводі працювало близько 5 000 людей, які приїжджали з інших сіл і навіть районів. Виробляли ящики для патронів, снарядів, господарські предмети, столи, різні меблі. Якість їх була не ідеальна, але все ж таки…

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"Параджанова грех винить"

Теплым осенним днем ужгородский филолог Андрей Ребрик стоит на так называемом "мосту-дублере", который в 2000-м прямо напротив виадука в Ворохте построила "Укрзалізниця".

Поезда въезжают в Ворохту и выезжают из села по крутой дуге

Местные до сих пор вспоминают, с какой помпой открывали объект областные власти и министр Георгий Кирпа.

С тех самых пор старое австрийское строение по назначению не используют. Но, как и раньше, привлекает туристов со всей Украины.

Андрей Ребрик говорит, что Ворохте не хватает инфраструктуры, чтобы вернуть былую туристическую славу

В разные года выпускники ворохтянской школы ходили сюда встречать рассвет. Молодожены – фотографироваться.

Приезжие приходят, заранее изучив расписание движения поездов, чтобы запечатлеть состав, едущий на фоне виадука.

Время покажет, какой из мостов – новый или старый – простоит больше

К 16:00 в разных частях двух мостов появляются группки людей.

Тишину села, окруженного горами, нарушает только ветер, лай собак и мычание коров. Вдалеке вдруг звучит гудок локомотива, который везет пассажиров из Коломыи.

– Ця частина розцінювалась як якась далека, забута богом східна частина Австро-Угорщини.

Але в тому й була сила імперії, що вона будувала що-небудь у Відні, і так само – тут, у Ворохті чи будь-якому маленькому містечку, селищі, – говорит Андрей Ребрик.

В Ворохте проездом были Иван Франко и Михаил Коцюбинский. Оба – незадолго до своей смерти.

Стоя под арками, ощущаешь себя в средневековом городе

Коцюбинский, сам того не подозревая, превратил село Криворивня, расположенное в 40 километрах от Ворохты, в культовое место. Именно оно вдохновило его на написание повести "Тени забытых предков", которую экранизировал Сергей Параджанов.

– Параджанов, звичайно, зробив великий крок для популяризації "Тіней", – рассказывает Ребрик. – До речі, під час зйомок він з навколишніх сіл попросив принести йому всі строї.

Умовно кажучи, на одному головному герої, якого грав Палійчук, могла бути сорочка з Косова, штани з Ворохти, запаска чи пояс із Верховини. І коли на це дивиться якийсь етнограф чи людина, яка розуміється на народному одязі, в неї кров з очей бризкає.

От Киева до Ворохты почти 15 часов на поезде

– Але коли дивиться людина, як режисер, картинка просто прекрасна, ідеальна картинка, – продолжает Андрей. – І це є проблема мистецтва.

З одного боку, Параджанов нібито спопсив (быт и культуру гуцулов – УП). Але з іншого, це ж художнє кіно, він створив певний культ, певну поетичність. Так що тут гріх винити Параджанова.

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В тени Буковеля

Сегодня Ворохта находится в тени крупнейшего горнолыжного курорта Украины – Буковеля. Для любителей пасторали и уединенного отдыха это, возможно, и к лучшему.

Ворохта всегда славилась мастерами, которые умели обработать древесину и построить из нее дом

Символично, что рождение Буковеля совпало с закрытием австрийского виадука и открытием "моста Кирпы". После 2000 года наступили новые для этой части Карпат времена.

За последние двадцать лет Ворохта превратилась, по сути, в транзитный узел для тех, кто направляется в модный Буковель или Криворивню, прославленную Коцюбинским и Параджановым.

Один из трех виадуков Ворохты разрисован гуцульским муралом

Хотя, как говорит Андрей Ребрик, Ворохте вполне под силу и дальше удивлять туристов. Не только австрийскими виадуками. Но и деревянной церковью Рождества Богородицы 17 века, которую в 18-м перенесли сюда из Яблуницы.

В Ворохте сохранились дома досоветского периода

По словам Андрея, несмотря на то, что весь туристический поток пошел на Буковель, сейчас все понемногу возвращается в Ворохту. Жить здесь намного дешевле, а до Буковеля всего 20-25 минут на машине.

– Тут би велосипедний маршрут дуже бомбовий можно було зробити, – предлагает Ребрик. – На Вороненку можна їхати, коло робити. Татарів, джерела різні. Всяке таке.

Можна їхати до Криворівні, можна їхати на Косів.

По старому австрийскому виадуку поезда не ходят уже 20 лет

– В Ворохті вже було кілька марафонів, трейлів, – продолжает Андрей. – Це дуже оживляє селище.

Але якщо б змагання були, наприклад, 2-3 дні, Ворохта дуже б тяжко з цим справлялась. В центрі громадських місць, туалетів чи чогось такого не знайдеш. Зі сфери обслуговування – один-два ресторани.

Арочный мост органично вписался в местный ландшафт

Ребрик вспоминает, как его знакомые побывали на Шри-Ланке, где видели арочный мост, построенный британцами в колониальные времена. Там из объекта сделали чуть ли не национальную легенду.

Несмотря на приход цивилизации, Ворохта остается селом, где тихо и спокойно

Виадук в Ворохте притягивает к себе туристов без усилий властей и рекламы.

– Коли тільки відновили можливість туристам приїжджати (после ослабления карантина – УП), не повірите, тут був такий реальний "базар на Петрівці", були сотні людей, які приходили сюди фотографуватися.

Вони були вражені, що у нас в Україні є такі мости, – делится Ребрик.

Внешне спокойная река Прут иногда показывает свой норов и выходит за берега

Одна из главных проблем современных Карпат – бытовой мусор, который попадает в реки

Виадук в Ворохте – памятник архитектуры местного значения

Сидя под виадуком, на берегу реки Прут, которая начинает свое движение у Говерлы, легко уловить связь между прошлым и будущим. И также просто увидеть разницу между ними.

– Після "Великого Потопу" (наводнение весной 2020 года – УП) тут сміття стільки нанесло, під цей міст! – рассказывает Андрей Ребрик. – Наче він красивий, історичний, але те, що ти бачиш під ногами, характеризує реальний стан речей.

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– Скільки віадук ще простоїть, на твою думку?

– Та, думаю, ще років 300, – отвечает он.

И добавляет: "Якщо не розберуть на цеглу".

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП