Комнаты переговоров. Фотопроект
Фотосерія "Кімнати перемовин" — візуалізація мінливості, ілюзорності політичних систем, які уособлюються в тимчасових архітектурних формах. Відтворення дуалізму реальності крізь тимчасові кімнати-конструкції, які відтворюються щоразу з абсолютною ідентичністю.
Серія відкриває зачинені двері до кімнат з перемовин – мінімалістичний інтер'єр, в яких розміщені лише практичні речі; кольори, які не відволікають увагу; квіти, мов би нагадують про існування паралельного, живого світу; практична інфраструктура з дешевою, масової фурнітурою – саме в таких тимчасових просторах ведуться найважливіші дискусії між представниками різних країн, вирішуються долі мільйонів та розробляються політичні плани на майбутнє.
Світлини передають парадокс часу – тимчасові кімнати для планування довготривалих стратегій. Парадокс цінностей – мінімалістичні простори зі штучним освітленням, де вирішуються долі мільйонів людей та багатьох країн.
Парадокс соціальних відносин – де на кожну зустріч відводиться лише година, щільний графік пошуку взаєморозуміння.
Місце – де в кулуарах втрачається візуальна ідентичність, і все відбувається за законами протоколу та чіткому сценарію, де немає місця імпровізації, але де тісно переплітаються реальність та ілюзія.
Михайло Палінчак (1985 р.н., Ужгород) — український вуличний та документальний фотограф. Закінчив факультет міжнародної економіки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Фотографувати почав у 2008 році. З 2012 року член "Української фотографічної альтернативи" (UPHA). З 2014 по 2019 роки офіційний фотограф президента України Петра Порошенка.
Засновник платформи Untitled, що присвячена українській фотографії. Співзасновник спільноти "Українська вулична фотографія" ― платформи для популяризації, дискусії та обміну досвідом у сфері вуличної фотографії в Україні. Фотографії зберігаються в приватних колекціях та музейних колекціях Музею Харківської Школи Фотографії (Харків, Україна), Музей Революції Гідності (Київ, Україна) та Салонікського музею фотографії (Салоніки, Греція). Автор фотокниги "Анамнез" (2020) та арт-видання "Обличчя Майдану" (2020).
Автор фото: Михайло Палінчак
Текст: Катерина Радченко