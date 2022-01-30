Комнаты переговоров. Фотопроект

Фотосерія "Кімнати перемовин" — візуалізація мінливості, ілюзорності політичних систем, які уособлюються в тимчасових архітектурних формах. Відтворення дуалізму реальності крізь тимчасові кімнати-конструкції, які відтворюються щоразу з абсолютною ідентичністю.

Серія відкриває зачинені двері до кімнат з перемовин – мінімалістичний інтер'єр, в яких розміщені лише практичні речі; кольори, які не відволікають увагу; квіти, мов би нагадують про існування паралельного, живого світу; практична інфраструктура з дешевою, масової фурнітурою – саме в таких тимчасових просторах ведуться найважливіші дискусії між представниками різних країн, вирішуються долі мільйонів та розробляються політичні плани на майбутнє.

Світлини передають парадокс часу – тимчасові кімнати для планування довготривалих стратегій. Парадокс цінностей – мінімалістичні простори зі штучним освітленням, де вирішуються долі мільйонів людей та багатьох країн.

Парадокс соціальних відносин – де на кожну зустріч відводиться лише година, щільний графік пошуку взаєморозуміння.

Місце – де в кулуарах втрачається візуальна ідентичність, і все відбувається за законами протоколу та чіткому сценарію, де немає місця імпровізації, але де тісно переплітаються реальність та ілюзія.

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Михайло Палінчак (1985 р.н., Ужгород) — український вуличний та документальний фотограф. Закінчив факультет міжнародної економіки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Фотографувати почав у 2008 році. З 2012 року член "Української фотографічної альтернативи" (UPHA). З 2014 по 2019 роки офіційний фотограф президента України Петра Порошенка.

Засновник платформи Untitled, що присвячена українській фотографії. Співзасновник спільноти "Українська вулична фотографія" ― платформи для популяризації, дискусії та обміну досвідом у сфері вуличної фотографії в Україні. Фотографії зберігаються в приватних колекціях та музейних колекціях Музею Харківської Школи Фотографії (Харків, Україна), Музей Революції Гідності (Київ, Україна) та Салонікського музею фотографії (Салоніки, Греція). Автор фотокниги "Анамнез" (2020) та арт-видання "Обличчя Майдану" (2020).

Всесвітній економічний форум, Давос, Швейцарія, січень 2019 року

Всесвітній економічний форум, Давос, Швейцарія, січень 2019 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

44-ий президент США Барак Обама під час саміту НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Всесвітній економічний форум, Давос, Швейцарія, січень 2016 року

Саміт з ядерної безпеки, Вашингтон, США, квітень 2016 року

Саміт з ядерної безпеки, Вашингтон, США, квітень 2016 року

Засідання Генеральної Асамблеї ООН, Нью-Йорк, США, вересень 2016 року

Директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на чолі делегації МВФ у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй під час відкриття 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Нью-Йорк, США, 21 вересня 2016 року

Конференція Організації Об’єднаних Націй щодо змін клімату COP 21, Париж, Франція, листопад 2015 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Саміт НАТО, Варшава, Польща, липень 2016 року

Всесвітній економічний форум, Давос, Швейцарія, січень 2019 року

Саміт НАТО, Брюссель, Бельгія, липень 2018 року

Саміт НАТО, Брюссель, Бельгія, липень 2018 року

Саміт НАТО, Брюссель, Бельгія, липень 2018 року

Всесвітній економічний форум, Давос, Швейцарія, січень 2017 року

Всесвітній економічний форум, Давос, Швейцарія, січень 2019 року

Конгрес EPP, Загреб, Хорватія, листопад 2019 року

Конгрес EPP, Загреб, Хорватія, листопад 2019 року

Міжнародна безпекова конференція, Галіфакс, Канада, листопад 2021 року

Автор фото: Михайло Палінчак

Текст: Катерина Радченко