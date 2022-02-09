Brookes CIL International School – среди лучших новых международных школ

Brookes CIL International School вошла в ТОП лучших новых международных школ мира в 2022 году. Рейтинг был составлен американским международным образовательным журналом The Knowledge Review.

"В международных школах учится все больше местных детей, а также иностранных студентов. Причина такого выбора – широкие возможности, предоставляемые международным образованием. Ребенок получает возможность учиться по программам International Baccalaureate, Advanced Placement и другим с возможностью в будущем поступить в престижные университеты Нового и Старого Света. Кроме того, международные школы – прекрасное место для установления полезных контактов, которые непременно пригодятся для построения успешной карьеры в будущем. Итак, международное школьное образование является прекрасной идеей, если вы видите будущее своего ребенка в университетском образовании за границей", – написали The Knowledge Review.

Photo: Brookes CIL International School

Они отметили, что собрали в статье новейшие международные школы, недавно открывшиеся или открывающиеся вскоре в 2022 году – и Brookes CIL International School является одним из таких учебных заведений.

"В Украине сейчас достраивается одна из сверхсовременных международных школ, открытие которой запланировано на 2022 год. Архитектурно уникальное здание станет хабом для развития студентов во всех областях. Предлагая полный доступ к современным просторным классам, обеденным залам и кафе, двум мастерским, профессиональным спортивным объектам, залу для выступлений, научным лабораториям, нескольким ИТ-кластерам, кулинарному центру, музыкальным, подкастовым студиям, а также специализированным учебным средам, школа оптимизирует обучение с помощью интегрированных технологий", – рассказали авторы статьи.

Photo: Brookes CIL International School

Они также процитировали сайт Brookes CIL International School:

"Международная Школа Brookes CIL официально является школой кандидатом* Международного бакалавриата, реализующей программы PYP, MYP и DP. Эта школа стремится получить авторизацию в качестве Мировой школы IB. Эти школы разделяют общую философию – приверженность высококачественному, востребованному, международному образованию, которое Международная школа Brookes CIL считает важным для наших учеников".

Photo: Brookes CIL International School

Подробности о новой международной школе Brookes CIL в Киеве

Во исполнение партнерского соглашения, подписанного в декабре 2020 года, Brookes Education Group и CIL International объявили о запуске международной школы со степенями образования EC-12 (с трех лет до 12 класса), Brookes CIL International School, в Киеве, которая предлагает возможность получения премиальной международного образования для 700+ иностранных и местных студентов с 2022 года.

Международная школа Brookes CIL будет продолжать достижения глобальной сети Brookes, предлагая совершенство в академической сфере, глобальные возможности и экспертов-педагогов, которые воплощают обучение в жизнь и вдохновляют студентов к раскрытию их потенциала.

"Мы очень горды и рады объявить, что мы подписали соглашение с CIL International в Киеве, Украина, о развитии международной школы премиум-класса для нового поколения учеников от 3 до 18 лет, которое станет новейшим членом Образовательной Группы Брукс (Brookes Education Group), - говорит директор совета директоров Образовательной группы Брукс и директор-основатель школы Кевин Скиоч. "Международная школа Brookes CIL - это учебное заведение, расположенное в центральной локации города Киева, которое является высокотехнологичным зданием, с высококвалифицированными и опытными международными преподавателями, что привлечет в Украину самые высокие образовательные стандарты, а вместе с этим и много новых возможностей для местных и иностранных семей".

Photo: Brookes CIL International School

CIL International будет сотрудничать с Brookes Education Group для создания девятого ведущего центра образования – Brookes CIL International School, присоединяясь к семье школ этой группы в девяти странах, в частности: в Канаде, США, Великобритании, Китае, Индии и Южной Корее.

Школа создаст исключительные образовательные среды для создания значимых связей путем обмена студентами в глобальных кампусах, способствуя созданию сообщества дальновидных и перспективных граждан мира.

Photo: Brookes CIL International School

Самый современный объект будет расположен в центре Киева на 25 000 кв. м. Уникальное в архитектурном отношении здание станет центром для процветания студентов во всех областях.

Господин Скиоч, лидер отрасли, возглавляющий развитие мировых школ IB, продолжает: "Вместе с образованием Международная школа Brookes CIL вдохновляет инновационные методы обучения и познания мира, одновременно подчеркивая важность и философию обучения ради перемен в мире".

Международная школа Brookes CIL поддерживает и развивает инклюзивное, родственное и полное поддержание межнациональное сообщество, что обогащает учебный и эмоциональный опыт учащихся.

Photo: Brookes CIL International School

Исключительной для Школы будет специализированная программа The Future Center, которая предлагает индивидуальное обучение индивидуально и в небольших группах поддержки, а также дополнительные программы, раскрывающие разные способности и таланты каждого ребенка.

The Future Center позволит студентам усилить особые интересы, укрепить слабые места и улучшить общие навыки, предметные или спортивные, а также предоставит одаренным студентам возможность овладеть новыми аспектами обучения.

Изменяя образование, международная школа Brookes CIL вызовет жажду к обучению, будет поддерживать развитие характера учащихся и предоставит местные и глобальные возможности для процветания в Бруксе и за его пределами.

7 чудес международной школы Brookes CIL

Перечисляя все преимущества Brookes CIL International School, здесь определили самые важные для студентов места в школе – "7 чудес CIL".

Сердце Школы (The Heart of the School)

Трехуровневый атриум спроектирован как чудесное Сердце Школы – ее главный вход. Он встречает и провожает школьное сообщество. Здесь студенты могут поучаствовать в групповых и самостоятельных занятиях, в то время как учителя могут обсудить учебные планы и обменяться опытом в специально разработанных конференц-комнатах в стиле "купе".

Photo: Brookes CIL International School

Творческий и Медиа Холл (Creative & Media Hub)

Сочетает в себе AV-технологии, театральную систему, профессиональное освещение и акустику. Холл включает зал для выступлений, лекций и экзаменов на 500 мест, вестибюль для выставок и экспозиций, многочисленные гримерные с туалетами и душевыми, театр современного искусства black box, студию телевидения, медиазаписи и подкастов, репетиционные комнаты.

Спортивный центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивный Центр CIL является одним из наиболее профессиональных спортивных сооружений в Киеве и Украине. Тут есть спортивная арена размера Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), три многофункциональных зала с возможностью их объединения. А также - отдельный фитнес-зал, танцевальная/балетная студия и комфортные раздевалки для 180 студентов.

Photo: Brookes CIL International School

Образовательный Хаб для средней и старшей школы (MYP/DP Learning Hub)

CIL MYP/DP Learning Hub был спроектирован, чтобы создать пространство для стимулирования четырех ключевых направлений обучения: сотрудничество (наличие места, где можно собраться); индивидуальное обучение (множество пространств с разными атмосферой и функциями); специальная поддержка (возможности для овладения различными креативными и медиа навыками); центр технологий.

Научно-техническая Лаборатория (Makerspace)

Сегодняшние новации в образовательной парадигме сосредоточены на проектном обучении для продвижения междисциплинарного обучения. Makerspace стремится развивать эту практическую культуру. Рабочее пространство организовано на 400 кв. м и включает в себя студенческий форум, мастерские по работе с деревом и металлом, лазерную резку, 3D-печать, чистые лаборатории, зал робототехники и большие помещения для коворкинга.

Образовательная Крыша (The Roof)

Верхний этаж здания являет собой студенческую зону в 4000 кв. м. Здесь расположено открытое пространство-амфитеатр для занятий и общения на свежем воздухе. Также на крыше находятся футбольное и сквош поле, сцена, несколько игровых площадок, учебные, спортивные классы и кинотеатр под открытым небом, а также ботанический сад и учебный огород

Photo: Brookes CIL International School

Студенческий ресторан (Student Dining Hall)

Чтобы предложить учащимся и учителям оптимальный гастрономический опыт, в Brookes CIL International School учли следующие факторы: освещение, акустика и вентиляция (пространство с большим количеством естественного света); здоровое и разнообразное питание (разноплановое меню тщательно подобрано школьным нутрициологом); дизайн и мебель (различные конфигурации столов и стульев, деревья, беседки и фонтаны).

Эти "7 чудес CIL" предлагают студентам бесконечные возможности для развития и познания мира. Однако, как уверяют в Brookes CIL International School, главным чудом этой, как и любой школы, является прежде всего ребенок.