"Здесь "убей" − о выживании. О животном. О свирепом, об обнаженном". Армейские истории писателя, солдата и "конченого эстета" Артема Чеха

У липні 2016-го Артем Чех повернувся з АТО, де служив п'ятнадцять місяців. Знявши форму, більше її не надягав.



Армійська сумка дбайливо зберігала скинуту ним "піксельну шкіру": розгрузку, комплект літньої форми, берці, наколінники, підсумки, шеврони, шкарпетки, рукавиці.

За якийсь час Артем вирішив зазирнути в сумку і з подивом побачив себе в дзеркалі: він натягував на себе все, що там було, ніби зібрався на бойовий вихід.

"Ця дивна гра в перевдягання злякала, ніби в тому віддзеркаленні я побачив не себе, а когось іншого – того, ким уже не є п'ять років і ким не хотів би ставати знову…

Я зняв форму, все склав до сумки і сховав подалі на балкон. Нехай лежить. Якщо доведеться знову дістати, тепер знаю, що десь глибоко в мені сидить той, хто готовий – варто йому лише перевдягнутися", – згадував він.

"Піксельна шкіра" терпляче чекала.

В грудні 2021-го Артем Чех отримав премію "Книга року BBC" за роман "Хто ти такий?". І того ж місяця написав у фейсбуці:

"Війна – це дуже страшно. І ті, хто ніколи її не бачив, навіть не уявляють собі, що це. І краще не уявляти. І навіть найсміливіші, найсильніші та найчесніші серед нас ще у 2015 році перед потраплянням в АТО говорили: "Пацани, я не знаю, як відреагую на перший обстріл. Може, обісруся".

І тим смішніше мені виглядають всі ці коментарі про "де ж ми їх ховати будемо?". За найгіршого сценарію ховати ми будемо багато кого. І своїх, і чужих. І 14-й рік здаватиметься не таким вже й чорним".

Реклама:

З 4 березня 2022-го Артем Чех у війську. Новий роман про українця, який воював за Північ під час громадянської війни в США в 19-му столітті, довелося відкласти. Війна – не найкращий час для великої літературної форми. Навіть якщо це роман про війну.

"Зараз піксельних людей у нас до мільйона. І всі вони захищають щось своє і при цьому одне на всіх", – каже він.

Про чорну вирву війни, їдке відчуття смерті, чистилище піксельної людини, побут "кінченого естета" у війську, сигару в плитоносці, 1500 вбитих комарів і сир брі в бліндажі Артем Чех розповів "Українській правді".

Я не був у шкірі воїнів часів Гомера, але мені здається, що відчуття солдата на війні однакові в усі часи. Страх смерті, болю, загалом той тваринний страх, який присутній під час першого бойового досвіду, він незмінний.

Хіба що в часи Гомера воювали мечами і людина безпосередньо бачила, як випускаються кишки в іншої людини. Була така собі первісна анатомічна зацікавленість – зазирнути в очі ворогу, що перебуває в агонії. Зараз війна переважно дистанційна, і ти нечасто бачиш прямі наслідки своїх дій.

"Смерть – це те, що трапляється з іншими", – колись писав Бродський. Смерть – це те, що може трапитися зі мною. Я остаточно прийняв це в другу ніч великої війни.

Я знав, що завтра піду до війська, мав усвідомити безповоротність певних подій і рішень. Я чув з вікна, як працюють "Гради". В коридорі сиділа дружина і син. А я лежав у спальні на ліжку і думав, що так, завтра я йду до війська. І померти я можу вже завтра. Або післязавтра. Або протриматися тиждень чи місяць. Або можу протриматися, поки триватиме війна, а загинути, повертаючись додому в її останній день, як герой роману "Де ти був, Адаме?" Бьолля.

Було це їдке відчуття невідворотної смерті.

Найскладніший був перший місяць, коли росіяни стояли під Києвом. Загроза захоплення міста висіла над усіма. Тоді здавалося – головне, щоб небезпека відійшла від столиці.

Реклама:

Власне, так і сталося. Щойно ворог пішов з Київщини, нас перекинули на нещодавно звільнені території. Бачив руйнування, спілкувався з людьми після окупації.

Найбільше зачепила історія дівчини Лєни. Серед брухту спаленої техніки і цивільних автомобілів на трасі ми знайшли паспорт і студентський квиток. Зв'язалися з університетом, дізналися про власницю документів.

Згодом вона нам зателефонувала і розповіла, як тікала з Чернігова, провела кілька годин на трасі під обстрілами, як вбили водія, як втратила всі документи і правдами-неправдами змогла втекти за кордон. Зараз вона в Німеччині.

Ми говорили з нею через гучний зв'язок, вона плакала, а ми всі сиділи навколо телефона, здавалося б, дорослі дядьки, яких мало що може зачепити, і теж мали на очах сльози.

В моєму житті щось задофіга пікселя. Цей безжальний і надокучливий патерн переслідує мене вже стільки років… Тепер він всюди. Навколо мене, на мені, в мені.

Здається, що шкіра моя незабаром стане такою ж. Піксельною. І все це асоціюється у мене з гордістю, любов'ю, втомою і поламаністю. А ще розпачем, димом і грубими жартами.

Вперше я став піксельною людиною в 2015 – 2016 роках. Після повернення додому минуло кілька місяців, перш ніж зміг повернутися до цивільного життя і в переносному сенсі зняти форму.

Я не хотів знову надягати піксель, бо більше за все не хотів повертатися до війська. Тому що для мене це було катастрофою: у мене налагоджене життя, у мене все чудово в сім'ї, в побуті, з творчістю.

Але я вимушений це робити. Повертатися до армійського жаргону і сленгу, до казарменого життя. Повертатися до стану, коли ти собі не належиш. У піксельної людини завжди є піксельний командир, чиї накази він мусить виконувати, і є піксельні підлеглі, які зобов'язані виконувати її піксельні накази…

Спочатку була певна недовіра побратимів до мене: хто? письменник? це що? Пізніше вже звикли, що я тут, а моє творче життя відбувається десь там. Хоча вони нерідко є свідками мого творчого процесу. Я багато пишу – не бачу сенсу відкладати на "після війни".

Реклама:

Іноді мені здається, що я свій серед своїх. Іноді доводиться грати роль свого серед своїх. Іноді розумію, що навколо мене чужі люди, яких я не до кінця розумію і які не надто розуміють мене. І я шукаю усамітнення, якийсь свій куточок, де зможу сховатися і насолоджуватися життям інтроверта.

Зазвичай так не виходить, я командир відділення, і в мене є певні обов'язки, необхідність постійно спілкуватися, бути включеним в процес, в службу.

Зараз маю можливість насолоджуватися тишею, віддаленістю від основного колективу. Я переїхав на позицію, де нас всього четверо, і для мене це передусім втеча від галасу і якоїсь порожньої суєти, від якої я насправді втомився.

Жити серед лісу, робити свою роботу, більше мовчати, менше говорити.

Настрій змінюється дуже часто, тому все по-різному.

Записки інтроверта. 15 вересня

"Цьому ресторану не пасують струнні".

Але струнні пасують моєму настрою сьогодні.

У війську важливо не забувати, що звикання до хорошого це пряма дорога до розчарування. Не навчив мене цього мій досвід. Тепер вигрібаю.

Вночі дописав колонку для британців. Вранці довго шукав знеболювальне. Знайшов в плитоносці, курва, у відділенні для турнікета. Потім довго тинявся подвір'ям у гнітючих роздумах: чим снідати. Поснідав шматком брі й чорничним мафіном (please, don't ask me) з кавою. Закинувся пігулками (протитривожні, знеболювальне, вітамін D, вітамін B, омега-3). Знову потинявся. Покурив, посидів, знову покурив. Друга кава. Поправив колонку для британців.

З'явилася вода. Прибрав у душовій, помив берці, просканував вуха (оновлення iOS 16), відповів на два листи і проігнорував десяток інших. Зауважив, що в приміщенні, де я мешкаю, колір стін отруйно зелений, мов у дешевому провінційному кафе. Від цього кольору сльозяться очі й чешеться в голові. Треба перебиратися до бібліотеки. Там принаймні є де сховатися. Сховаюся в червоному куточку й читатиму просвітницьку літературу. Можливо, навіть, про піонерок. Красивих, юних і безмежно відданих справі Ілліча.

Не звикай до хорошого. Не звикай до хорошого. Звикай до зелених стін і до відсутності води. Звикай до того, що не завжди буде так, як хочеш ти. Але роби все, щоб було так, як ти хочеш. Хочеш ти цього чи ні.

І навіть якщо струнні в голові занадто гучні, і навіть якщо зброя не почищена, і навіть якщо на тебе сідають мухи і не приходять музи, і навіть якщо ти подумки не тут – роби все, аби було так, як хочеш ти. А ти ж, блін, хочеш так, як не є. І так не буде найближчі місяці.

Тому треба ї*ашити далі. Навіть якщо часом здається, що в цьому немає жодного сенсу.

Але він є. У шматку брі й чорничному мафіні, в тому, що вночі ти дописав колонку, яка мучила тебе стільки днів, у другій каві й помитих берцях.

І, звісно, в почищеній зброї. Цим і займуся.