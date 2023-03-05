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Роман Чихаривский (Пан Роман) – Любовь к Фарион, мемы Порошенко, игнорирование Зеленского

Роман КравецВоскресенье, 5 марта 2023, 04:30

Якщо ввести у пошуковик запит "Роман Чихарівський", то передусім знайдете, що це 27-річний автор збірок новел "Святі не вимовляють "р"" та "Мудація". 

Але крім того Чихарівський є автором "пана Романа" – віртуального героя з Instagram та Тік-Ток, який збирає мільйони переглядів.

За допомогою маски у Snapchat Чихарівський щодня з'являється перед аудиторією в образі побожного галичанина старшого віку. 

Пан Роман комічно критикує молодь за гріховність, ностальгує за Віктором Ющенком, плекає теплі почуття до Ірини Фаріон

Чихарівський так проникся своїм героєм, що навіть вигадав для нього віртуальних членів родини, яких сам же й оживляє: онука Маркіяна, сина, родичів з Польщі. 

Пан Роман настільки правдоподібний і живий, що за рік існування його сторінок у соцмережах частина підписників дотепер вірить, що це реальна людина. 

Слава пана Романа вийшла за межі заходу України так далеко, що його вислови вже цитує навіть голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданнях парламенту. 

"Українська правда" записала відеоінтерв'ю з Романом Чихарівським. 

Ми поговорили про те, як Чихарівський створив свого героя, чому пан Роман не критикує Петра Порошенка і Володимира Зеленського, хто для нього є моральними авторитетами, чому співає пісні про розпусту й Ірину Фаріон

Також він зізнався, що у майбутньому планує закрити свій проєкт. 

Роман Кравець, УП

Темы: ПорошенкоФарионЗеленский
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