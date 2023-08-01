"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

24-річний Діджей і 21-річний Пуд складають на заднє сидіння своєї "Хонди" кілька FPV-дронів і невеликий пакет з місцевого супермаркету. В пакеті – снаряди під скиди.

У селі N на Донеччині, за кілька кілометрів від лісу під окупованою Кремінною, стоїть пекельна спека. З переднього сидіння "Хонди" лунає пісня "Highway to Hell".

Щоправда, замість пекла, яким тут прийнято вважати той самий Кремінський ліс, хлопці їдуть на полігон. Їм потрібно випробувати нові снаряди під скиди з FPV: у кожному по 100-115 грамів термобаричної суміші та шрапнель.

Дорогою Діджей і Пуд, яких УП востаннє бачила у Святогірську восени 2022-го, розповідають, що за цей час тримали позиції в Білогорівці та лісі Кремінної. На Кремінній їхній підрозділ, яким на той момент був легендарний батальйон Кульчицького, зазнав значних втрат.

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– Після цього нас вивели, ми перейшли до FPV-дронів. Пройшли курси по їхній збірці від "Дронарні" (організація, що виробляє та впроваджує БПЛА – УП) і курси з пілотування, – пояснює Пуд.

Наразі як Діджей, так і Пуд служать у підрозділі технічних засобів розвідки "Зайчики Черкеса" Першої президентської бригади НГУ. "Зайчики" – це ввічливе звертання командира до своїх підлеглих, а "Черкес" – позивний самого командира.

"Зайчики" займаються аеро- та радіорозвідкою.

Після приїзду на полігон хлопці витрачають 15-20 хвилин на підготовку до польоту: встановлюють на триногу антену, що забезпечує управління дроном і передачу відеосигналу, прикріплюють до дрона батарею та невеликий снаряд.

Після цього Пуд надягає окуляри, на які надходить відеопотік з дрона, і бере до рук пульт для керування. Діджей піднімає дрон високо над головою, сигналізуючи Пуду про свою готовність працювати.

Пара секунд – і дрон уже поза зоною нашої видимості.

Перші два снаряди, які безпілотник скидає на обрану ціль, не спрацьовують, третій – розривається неподалік неї. До ефективності снарядів все ще є запитання, підсумовують хлопці.

Загалом FPV-дрони, попри вже кількамісячне використання на фронті, вважаються новинкою. І річчю, в якій нині є гостра необхідність.

Їх використовують як для роботи по живій силі противника, так і по техніці.

– Зважаючи на дефіцит арти, ми зараз будемо переоснащувати підрозділ так, щоб ми самі замість тої арти могли працювати, – пояснює потрібність дронів ще один "зайчик" і батько Пуда, військовий на позивний "Мисливець".

Ззовні один із дронів, з яким сьогодні хлопці працюють на полігоні, більше схожий на розібрану іграшкову машинку, ніж звичний для українського фронту Mavic-3.

Як пояснюють Діджей і Пуд простими словами, FPV – це свого роду конструктор.

– Рама дрону вже приїжджає готова, ніхто на місці цього з карбону не вирізає. У комплекті йдуть стійки, ґвинтики тощо. А далі – це конструктор. Ось, – показує Пуд на задню частину дрона, – окрема плата, а ось, – тепер на передню, – камера окремо й окремо антена відеосигналу для неї.

У новому репортажі "Української правди" зі сходу ви побачите, як FPV-дрони приживаються у підрозділі "Зайчики Черкеса" неподалік від Лимана, а також як живе сам підрозділ (спойлер – без жодних комунікацій, але з сеансами лікувального масажу та вечерями на вогні).

Євген Руденко, Ольга Кириленко, УП