Зеленский, Залужный, поддержка США и война в тупике – новый выпуск УП.Чат
Пятница, 3 ноября 2023, 16:00
В новому випуску програми УП-чат:
- резонансна колонка Головнокомандувача Валерія Залужного в The Economist;
- стаття про проблеми, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, в журналі Time;
- чи нависла загроза над підтримкою України з боку Сполучених Штатів;
- яким буде наступний етап війни та що допоможе Україні її виграти.
Цього тижня учасниками УП-чату стали керівниця бюро "Голосу Америки" в Східній Європі Мирослава Гонгадзе, журналістка та телеведуча Тетяна Даниленко, журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.
Реклама: