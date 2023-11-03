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Зеленский, Залужный, поддержка США и война в тупике – новый выпуск УП.Чат

"Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 16:00
Зеленский, Залужный, поддержка США и война в тупике – новый выпуск УП.Чат

В новому випуску програми УП-чат:

  • резонансна колонка Головнокомандувача Валерія Залужного в The Economist;
  • стаття про проблеми, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, в журналі Time;
  • чи нависла загроза над підтримкою України з боку Сполучених Штатів;
  • яким буде наступний етап війни та що допоможе Україні її виграти.

Цього тижня учасниками УП-чату стали керівниця бюро "Голосу Америки" в Східній Європі Мирослава Гонгадзе, журналістка та телеведуча Тетяна Даниленко, журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

 

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Темы: войнаЗеленскийЗалужныйСША
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