Уважаемый, Павел Петренко, вас дезинформируют и вводят в заблуждение

Шановний Павле Дмитровичу, рік тому, коли ми анонсували програму "Адвокат майбутнього", на зустрічі з Президентом Канадської асоціації юристів Джоном Хойлзом Ви сказали, що станете тим Міністром юстиції, який надасть українській системі безоплатної правової допомоги (БПД) таку незалежність, яку мають аналогічні системи в Канаді, Великій Британії, Нідерландах…

Сьогодні Ви маєте унікальну можливість виконати свою публічну обіцянку і маєте віддану найвищим цінностям і закону команду професіоналів системи БПД, яка може допомогти Вам це зробити.

Менше місяця тому я приступив до виконання обов’язків заступника Міністра юстиції України. Як особа на політичній посаді, я утримувався від будь-яких публічних висловлювань щодо подій навколо системи БПД, хоча, природньо, маю свою думку стосовно всього, що відбувається.

По-перше, для мене драматичне значення має доля команди системи БПД, яку ми збирали і згуртовували протягом останніх 5 років, тому я не можу не висловити свою позицію.

По-друге, мені не байдуже те, як надалі функціонуватиме і розвиватиметься система БПД, якою буде її репутація і рівень людської довіри до неї.

По-третє, як член урядової команди, хотів би використати можливості моєї теперішньої посади для успішної реалізації очікуваних суспільством реформ і нових проектів Міністерства юстиції України.

Я зберігав мовчання, аж поки Ви не зробили публічної заяви, яка не лише порочить мою ділову репутацію як директора Координаційного центру з надання правової допомоги (КЦ) у 2012 – 2017 роках, а й містить неправдиву інформацію.

Для мене цілком очевидно, що Вас дезінформують і вводять в оману непрофесійні радники. Тому я відчуваю свій обов’язок допомогти Міністрові розібратись у реальному стані справ і прийняти відповідальне рішення, яке виведе систему БПД з кризи та підніме її на новий рівень заради суспільного блага.

1) Ви заявили: "У випадку призначення очільників Бюро правової допомоги представники територіальних управлінь юстиції брали участь у роботі конкурсних комісій, але фінальне рішення завжди залишалося за Директором Координаційного центру, який міг не погодитися із пропозицією комісій. Навіть коли громадськість публічно заявляла про категоричну незгоду з такими рішеннями і вимагала їх скасування, Міністерство юстиції не втручалася у роботу Координаційного центру".

Вимушений повідомити, що ця інформація не відповідає дійсності. Насправді, керівники бюро правової допомоги, що є структурними підрозділами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (МЦ) призначаються на посаду та звільняються з посади директором МЦ за погодженням з КЦ (абзац другий підпункту 3 пункту 15 Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.07. 2012 N 967/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.05.2016 N 1487/5). Тобто фінальне рішення щодо призначення в усіх випадках приймалося директорами МЦ, а не директором КЦ. Дуже шкода, що Вам не навели ані загальної кількості, ані конкретних прикладів заяв "обуреної громадськості".

Неправда, відсутність реакції на очевидну несправедливість і обурення нею людей змушують мене зняти з себе "обітницю мовчання" і відреагувати також на деякі інші вчорашні висловлювання.

2) Ваша фраза "Ніхто не буде звільнений за висловлення своєї думки, у тому числі якщо вона спрямована проти Міністерства юстиції" насправді підтверджує те, що Вам збоку пропонують, перевищуючи свої повноваження, безпосередньо впливати на кадрові рішення в системі БПД, що належать виключно до відповідальності директора КЦ, хто б ним не був. І не має значення, позитивний цей вплив чи негативний; головне те, що він – незаконний.

3) Слова "Запрошую всіх керівників регіональних місцевих центрів та керівників бюро на відеоконференцію, яка відбудеться в приміщеннях обласних управлінь юстиції у вівторок, 6 червня, о 10:00. Друзі, приходьте. Долучайтесь! Будемо мати відверту розмову команди однодумців…" так само свідчать про намір Міністерства втрутитись у діяльність центрів БПД і навіть їх структурних підрозділів – бюро правової допомоги, на що Міністерство не має жодних повноважень відповідно до законодавства. Центри БПД (Закон України "Про надання безоплатної правової допомоги") є територіальними відділеннями КЦ, а відповідно до положення про них, їх директори є підзвітними і підконтрольними саме директору КЦ, а не жодному з посадових осіб Міністерства юстиції України, включно з Міністром та Державним секретарем. Положенням про центри, відповідно до міжнародних стандартів, не передбачено прямої взаємодії між центрами і Мін’юстом чи його територіальними органами. Саме це і є однією з гарантій незалежності системи БПД від політичного та іншого зовнішнього впливу.

Інституційна незалежність, якої вимагають міжнародні стандарти для систем БПД, є життєво необхідною для забезпечення професійного, неупередженого і ефективного захисту прав людини, коли держава порушує чи може порушити її права.

КЦ як раз і був створений з метою формування та забезпечення функціонування в Україні ефективної системи БПД. І саме до повноважень КЦ, а не Мін'юсту, законодавством віднесено повноваження щодо управління системою БПД. Але Ви не запрошуєте на відеоконференцію нікого з КЦ, що може тільки дивувати.

До останнього я буду сподіватися, що це дезінформування та непрофесійність Ваших радників. А мовчати, коли порушуються Закони України та загальноприйняті етичні норми, я не можу, навіть перебуваючи на посаді Вашого заступника.

З повагою Андрій Вишневський