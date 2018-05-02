Перезагрузка антирейдерских агроштабов: действие на опережение

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Среда, 02 мая 2018, 08:30
Елена СукмановаOlena Sukmanova
партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko

Профілактика, як відомо, – завжди краще, ніж лікування. Хворобі легше запобігти, ніж потім боротися з її наслідками та ускладненнями.

Саме такою логікою скористався Кабінет міністрів, коли 18 квітня вирішив відновити в усіх областях України роботу антирейдерських аграрних штабів.

Це рішення уряду є превентивним заходом, щоб без ексцесів пройти спершу посівну кампанію, а потім і збір урожаю.

У минулому 2017 році антирейдерські штаби діяли лише в період жнив з 15 серпня по 15 листопада. Щоправда, у деяких областях штаби збиралися навіть після офіційного закінчення терміну їхньої роботи, адже місцева влада розуміла: альтернативи такому органу немає.

Тоді штаби стали дієвим стримуючим фактором для рейдерів, які були не проти прибрати до своїх рук агропідприємства з повними зерносховищами. А проти тих шахраїв, які все ж таки зважилися на порушення закону, було порушено 17 кримінальних справ.

У період роботи антирейдерських штабів агроасоціації зафіксували суттєве зниження кількості рейдерських атак на сільгоспвиробників.

Враховуючи саме цей позитивний досвід, наприкінці березня Всеукраїнська аграрна рада та Аграрний союз України звернулися до уряду з закликом відновити діяльність штабів.

Найважливіше те, що цього разу агроштаби не мають обмеження в термінах роботи. Вони працюватимуть стільки, скільки потрібно. Без перерви на відносно неактивний для АПК зимовий період.

Водночас хочеться сподіватися, що ця їхня безстрокова робота все ж таки буде строковою. Навіть більше – недовгою. І скоро настане час, коли ми офіційно оголосимо, що згортаємо діяльність агроштабів, оскільки до них не надходить жодних звернень від сільгоспвиробників.

Та поки штаби працюватимуть, Мін'юст продовжить надавати безоплатну правову допомогу в мобільних точках доступу. Вони виїжджатимуть у найвіддаленіші населені пункти, щоб роз’яснювати людям їхні права та проводити юридичні консультації.

Але щоб завідомо не полегшувати життя рейдерам, і орендарі, і власники земельних ділянок повинні відповідально ставитися до своїх прав та обов'язків, зафіксованих у договорах.

Не полінуйтеся провести аудит своїх угод оренди: перевірте їхню чинність, правильність оформлення, наявність підписів та всіх необхідних реєстрацій.

І насамкінець: якою б ефективною не була робота штабів, їм не впоратися без підтримки правоохоронних органів. Їхня реакція на будь-які спроби силового захоплення агропідприємств має бути максимально швидкою і чіткою. Спочатку (на вибір захоплювачів) обличчям у підлогу/асфальт/пшеничне поле, а вже потім розбиратися, хто правий, а хто – ні.

Усі повинні розуміти, що заходити із силовою підтримкою на підприємство – недопустимо. Навіть якщо ти – новий законний власник з усіма необхідними документами на руках.

Якщо у сторін є претензії, то вирішувати їх можна тільки у правовий спосіб – через Антирейдерську комісію Мін'юсту або суд. Тільки так ми збудуємо дійсно правову державу, у якій діє верховенство права, а не сили.

Олена Сукманова, заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації, спеціально для УП

Темы: рейдерство Минюст
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