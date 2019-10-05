Министерство несвойственных полномочий

Жизнь бурная. Она постоянно меняется. В ней много случайностей. Но давайте посмотрим, как они влияют на то, кем мы являемся. (укр.)
Путешествуя по Украине, можно посетить большое количество усадеб, различных по архитектурным стилям и периодами сооружения. (укр.)
Как выглядели президентские выборы в Украине глазами украинского политзаключенного. Размышления из русской тюрьмы. (укр.)
Практические рекомендации, как вести себя в Интернете благоразумно. Или "5 никогда" цифрового этикета. (укр.)
Государство обязано системно защищать права граждан через реализацию государственной политики, функционирование соответствующих механизмов и процедур, а не через посещение чиновниками рынков или ресторанов с раздачей буклетов и газет с изображением предыдущего министра. (укр.)
Люди считают, что иммунитет – это такая мышца, которую следует прокачивать. И здесь есть частичная правда. (укр.)
Цифровая печать – шанс "взлететь" для легкой промышленности Украины. (укр.)