Министерство несвойственных полномочий

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Суббота, 05 октября 2019, 10:00
Ярослав Жукровский
юрист, начальник Главного территориального управления юстиции во Львовской области (2015-2018 гг.)


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Ярослав Жукровский
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