Министерство несвойственных полномочий

Александр Аврамчук Эффект бабочки в мозгу: как мы меняемся Жизнь бурная. Она постоянно меняется. В ней много случайностей. Но давайте посмотрим, как они влияют на то, кем мы являемся. (укр.)

Светлана Бочарова Путешествие украинскими усадьбами: странствия полные тайн Путешествуя по Украине, можно посетить большое количество усадеб, различных по архитектурным стилям и периодами сооружения. (укр.)

Шумков Александр Письмо политзаключенного Как выглядели президентские выборы в Украине глазами украинского политзаключенного. Размышления из русской тюрьмы. (укр.)