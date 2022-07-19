Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП

17 липня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив свою позицію щодо обрання керівника САП: конкурс, який відбувся, має призвести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Того ж вечора президент відсторонив керівницю Офісу Генерального Прокурора (ОГП) Ірину Венедіктову.

Саме очільник ОГП призначає керівника САП на посаду. Тож тепер саме Зеленський та Офіс Президента відповідальні за будь-які зволікання у цьому процесі. Адже новим, хоч і тимчасовим, очільником ОГП став Олексій Симоненко, призначений президентом та контрольований заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Так, уже через два дні 19 липня відбулося чергове засідання Конкурсної комісії з призначення керівника САП. Для фіналізації процесу комісія мала зробити два простих кроки:

формально затвердити результати конкурсу, який закінчився ще в грудні минулого року; скерувати кандидатуру переможця для призначення в Офіс Генпрокурора.

Якщо з першим пунктом все добре – результати конкурсу затверджені, то з другим є проблеми.

Ось затверджене формулювання: Подати на розгляд Генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю".



Ключова проблема у фразі "протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від ОГП​​", бо якщо в комісії є дедлайн, то в Офісу Генпрокурора дедлайну немає. Не секрет і вже неодноразово обговорювалося на засіданнях комісії, що всі необхідні підтвердження в комісії і в її голови Катерини Коваль наявні.

Підтвердження відповідності кандидатів цим зацитованим вимогам закону здійснюється під час спеціальної перевірки. Таку перевірку кандидати пройшли ще на початку процесу конкурсу. А зараз на період воєнного часу спецперевірки взагалі скасовані законом.

Більше того, вже півроку Офіс Генпрокурора фактично не надавав такого "підтвердження" на датований ще груднем минулого року запит голови комісії Коваль. Тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова, "підтвердження" може надходити безкінечно. Жодних строків для Офісу Генпрокурора не встановлено.

Запитаєте, чому за це формулювання проголосували міжнародники? Очевидно, вони вважають, що відповідальність за цей процес має нести українська влада. Міжнародні експерти вже й так два роки фактично мусять терпіти безперервну ганьбу і спроби зриву процесу.

Українець Роман Куйбіда відмовися підтримати таке формулювання. Він, розуміючи контекст, знаючи добре українське законодавство і реалії, прекрасно усвідомлював наслідки такого рішення.

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Що буде або не буде відбуватися далі?

Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з "підтвердженням", якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення. Нагадаємо, що у грудні 2021 з’явилося рішення ОАСК, яке неіснуючою нормою закону мало на меті скасувати порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівника САП.

Ще варто звернути увагу на те, що після формального завершення конкурсних процедур голова комісії Катерина Коваль висловила сподівання, що член комісії від Ради Прокурорів Драго Кос залишить комісію.

Очевидно, таке її припущення пов’язане з тим, що міжнародні партнери визначили Драго Коса також членом комісії для обрання директора НАБУ. Але уряд в розпорядженні про його призначення висловив незаконну вимогу: буцімто Драго Кос може взятися до виконання обов’язків у комісії НАБУ тільки, коли залишить комісію щодо САП. Чому вимога незаконна ми неодноразово пояснювали.

Схоже, що план Банкової полягає також в тому, що якщо Драго Кос залишає комісію з САП, то аватар Татарова Симоненко просуне до складу комісії від Ради Прокурорів когось ручного.

В підсумку Татаров отримає ще одного ручного члена комісії. Для чого він потрібен? Це відкриває Офісу президента поле для подальших ігрищ. Наприклад, якщо апеляційний суд таки залишить рішення ОАСКу, то Банкова матиме свою більшість в комісії та зможе не церемонитися з міжнародними членами та українцями, які відмовилися виконувати волю Татарова в цьому процесі.

Таку ручну комісію Банкова може спробувати використати зараз, затягнувши призначення Клименка на кілька місяців і переграти вже навіть затверджені результати.

Або ж таку ручну комісію запустять після того, як Клименка усунуть від посади після призначення. В який спосіб спитаєте? Це і буде завданням Симоненка на посаді знайти такий спосіб.

Олена Щербан



