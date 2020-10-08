Европейский союз расширяет поддержку Украины: открытие регионального представительства КМЕС в Мариуполе

Цього тижня Україна та її відносини з Європейським Союзом були в центрі уваги багатьох міжнародних ЗМІ, адже в Брюсселі проходив двосторонній саміт, який дав нагоду трохи перевести подих, озирнутися на пройдений шлях і оцінити розвиток відносин між ЄС та Україною за останній рік.

Зважаючи на надзвичайні обставини, в яких опинилася Україна через пандемію коронавірусу, Європейський Союз без зайвих зволікань простягнув руку допомоги державним органам і медичним працівникам України, задіяним у боротьбі з COVID-19.

Протягом останніх кількох місяців до цієї ініціативи активно долучилася і Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС).

Якщо говорити про середньо- та довгострокову перспективу, у центрі уваги ЄС залишатимуться такі ключові напрями двосторонньої співпраці, як реалізація Угоди про асоціацію та подальша підтримка реформ. Відповідно КМЄС планує й надалі підтримувати процес реформування сектору цивільної безпеки України.

З того часу, як місія розпочала свою роботу в 2014 році, спектр і географія її діяльності суттєво розширилися. Сьогодні, крім Головного офісу в Києві, КМЄС має чотири представництва в регіонах України.

Загалом у місії працює понад 300 міжнародних та українських фахівців. Четверте регіональне представництво – у Маріуполі – з'явилося буквально два тижні тому. Ця нова структура КМЄС згадується у спільній заяві за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС, опублікованій 29 вересня.

На тлі пандемії COVID-19, через яку 2020 рік був переповнений тривогами і страхами, такий крок можна вважати переконливим доказом того, що криза не тільки не змусила нас відступити назад, а й не завадила нам розширити підтримку наших партнерів в Україні і сприяння необхідним реформам.

Відкриття регіонального представництва в Маріуполі має величезне значення як для самої КМЄС, так і для інших інституцій ЄС в Україні, а також для українських державних установ на центральному і місцевому рівнях, яких ми підтримуємо.

Маріуполь – це друге за величиною місто Донецької області і важливий морський порт, розташований зовсім близько до зони конфлікту у східній частині країни. З огляду на це, присутність КМЄС в Маріуполі має надзвичайно велике значення – як символічне, так і практичне.

Навряд чи можна знайти в Україні інше місце, де прапор ЄС, що майорить над містом, був би настільки важливим. Відкриття регіонального представництва КМЄС – яскраве свідчення стабільності і стійкості Європейського Союзу, якими ми пишаємося.

КМЄС невипадково вирішила провести День відкритих дверей у Театральному сквері з нагоди урочистого відкриття представництва саме 25 вересня, адже на вихідних 26-27 числа жителі й гості Маріуполя святкували День міста.

Те, що COVID-19 не став нам на заваді (хоча зрозуміло, що ми суворо дотримувалися чинних протоколів охорони здоров'я і безпеки), свідчить також і про нашу власну стійкість і витривалість. Крім того, нам було дуже приємно поспілкуватися з громадянами наживо.

Ми усвідомлюємо, що в кінцевому підсумку ми служимо громадянам України і що мірилом нашого успіху буде ставлення громадян та рівень їхньої довіри до державних органів і установ, яким КМЄС надає підтримку: це Національна поліція України, органи прокуратури, Держприкордонслужба, Держмитслужба, Служба безпеки України, органи судової системи, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції.

Нам було особливо приємно вітати на нашому заході віце-прем'єр-міністра Ольгу Стефанішину і заступницю міністра внутрішніх справ Тетяну Ковальчук, які разом із губернатором Донецької області, мером Маріуполя і головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом взяли участь у церемонії відкриття.

Присутність на урочистому заході послів багатьох держав-членів ЄС свідчила про те, які особливі очікування має Європейський Союз щодо розширення нашої співпраці на південно-східному напрямку. У тому, що стосується підтримки України і особливо її східних регіонів, усі держави-члени ЄС залишаються солідарними і незмінними у своїх намірах.

Ще до відкриття свого регіонального представництва в Маріуполі КМЄС проводила окремі заходи в місті та прилеглих районах. Зараз на постійній основі тут працює понад 20 експертів з дев'яти держав-членів ЄС, а також з України.

Вони надаватимуть підтримку державним органам на місцях і проводитимуть стратегічні консультації з питань взаємодії поліції з громадою, охорони громадського порядку, кримінальних розслідувань і організації діяльності органів прокуратури.

На думку КМЄС, надзвичайно велике значення мають встановлення зв'язків і розвиток співпраці між державними органами і громадянським суспільством. Тільки в процесі діалогу місцева громада зможе висловлювати свою думку і реально впливати на те, як працюють і дбають про безпеку громадян відповідні органи.

Не гаючи часу, наші експерти в Маріуполі вже розпочали працювати над розробленням Стратегії громадської безпеки для південно-східного регіону.

Стратегія громадської безпеки – це модель організації взаємодії між державними органами та громадськими організаціями. За сприяння КМЄС модель вже випробувана в інших регіонах України, тож сподіваємося, що вона матиме успіх і в Маріуполі.

Ви правильно зауважите, що реалізація наших амбітних планів у Маріуполі і на всій території України здається непростим завданням через неспокійну ситуацію на Донбасі та пандемію коронавірусу. Певною мірою це так і є.

Однак слід згадати, що поштовхом для створення Консультативної місії Європейського Союзу стала Революція гідності і відомий всім нам подальший розвиток подій на сході України.

Коли настає криза, треба діяти, а не сидіти склавши руки. Народ України всьому світові показав свою незламність і силу духу. Ваш приклад надихає. Ми розуміємо, що маємо бути витривалими і не боятися труднощів на шляху реалізації реформ у Маріуполі та інших регіонах України.

Антті Хартікайнен, для УП

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