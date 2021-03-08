Когда вакцина от COVID-19 будет доступна для коммерческого использования?

Кажуть, що зараз комерційне використання вакцини неможливе, бо виробники продають вакцину лише урядам країн, і навіть ці контракти не встигають виконувати, тому приватним компаніям не продають.

Тож наявність вакцини в приватних клініках чи аптеках найближчим часом неможлива.

Але не контракти з урядами є причиною відсутності вакцин в приватних клініках. Продаж лише урядам — це наслідок того, що жодна вакцина не пройшла третю фазу випробувань.

Лише коли виробники закінчать третю фазу клінічних досліджень, вони зможуть її продавати приватним компаніям.

Зараз світ використовує вакцини в режимі "екстреного використання". Вакцини пройшли клінічні випробування на безпечність, на ефективність імунної відповіді.

А під час третьої фази, яку проходять зараз усі вакцини, що широко використовуються, перевіряють, наскільки вона підходить для різних груп людей.

Коли виробники вакцин закінчать дослідження третьої фази і зареєструють свою вакцину в звичайному порядку, лише тоді вони і зможуть продавати вакцини приватним компаніям. Виробники розраховують, що це буде влітку. І це доволі оптимістичний сценарій.

Зараз вакцинація від COVID-19 — це не сервіс і не медична послуга. Це питання захисту громадського здоров'я.

Коли є загроза поширення епідемії, уряд може відходити від встановлених правил і допускати на ринок лікарські засоби з неповною доказовою базою, бо це питання іншого порядку, це питання національної біобезпеки.

Тому країни використовують вакцини, які зараз ще на третій фазі. Але для комерційного використання вакцин правила не змінювались.

У світі пропозиція по вакцинах обмежена контрактами урядів. Як такого комерційного ринку ще не існує. Ми бачимо, що попит колосальний, а пропозиція обмежена.

Виробники не встигають виконувати обіцяні поставки, шукають нові виробничі потужності. Контракти в багатьох виробників розписані до кінця року. Тож і пропозиція для комерційного ринку, коли він виникне, може бути доволі обмеженою.

Якщо говорити про Україну, то дистриб'ютори зможуть завести для продажу лише зареєстровані у нас вакцини. Зараз це дві — Covishield Oxford / AstraZeneca та Pfizer / BioNTech. До літа можливо, за обіцянками уряду, буде ще дві: додасться Sinovac та Novavax.

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Як дистриб'ютори будуть розраховувати потрібну кількість? Чи буде достатньо цієї вакцини? Покаже час. Може повторитись ситуація осені 2020 року з вакциною для грипу. Тоді не розрахували, що буде аж стільки охочих.

Хоча влітку лікарі та експерти закликали населення вакцинуватись від грипу, враховуючи ковід-пандемію. У жовтні вакцина в Україні закінчилась. Її довезли в листопаді, але час для багатьох уже був втрачений.

За умови наявності вакцини в приватних клініках, українці можуть продемонструвати влітку піковий попит. На це вплинуть:

бажання поїхати на відпочинок за кордон в країни, які вимагатимуть довідку про вакцинацію. Такою країною може стати Ізраїль, який демонструє високі темпи вакцинації, в них найбільший відсоток вакцинованого населення;

можливість убезпечити сім'ю від вірусу при відпочинку на переповнених українських курортах;

прагнення почати у вересні навчальний рік та період відновлення ділової активності з відчуттям спокою.

Щодо використання на платній основі вакцин, закуплених українським урядом, маю сумніви. Адже ці вакцини купувались за кошти державного бюджету і, згідно з законодавством, громадяни мають право на їх безоплатне отримання.

P. S.

Якщо вам зараз пропонують вакцинуватись в Україні за гроші, то, окрім того, що це поза законом, варто враховувати кілька ризикових моментів.

Ви можете отримати фальсифікат.

Ви можете не отримати сертифіковану довідку, яка дозволяє перетинати кордони тих країн, які змінять свої санітарні правила та замінять ПЛР-тест на довідку про вакцинацію.

Виробники дуже ретельно стежать за власними вакцинами. Для них принциповим питанням є моніторинг логістики, дотримання холодового ланцюга при переміщенні та зберіганні.

Адже це питання їх репутації. І по номеру ампули можна прослідкувати, урядом якої країни була закуплена певна партія.

Якщо хтось із українців, не зважаючи на порушення як законних так і етичних норм, наважиться підпільно вакцинуватись, то при перетині кордону та демонстрації довідки, до них можуть виникнути питання, яким чином вони отримали вакцину з іншої країни.

Особливо якщо вони рік нікуди не виїжджали згідно з паспортом. А правоохоронні органи іноземних держав з питаннями національної біобезпеки не жартують.

Зоряна Скалецька, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.