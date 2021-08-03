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Виктор Карвацкий
СЕО аналитического центра "ADASTRA"

Чего хотят иностранные инвесторы в "зеленой энергетики"?

Вторник, 03 августа 2021, 11:30
Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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