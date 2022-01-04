Выйти из матрицы. Как знание о работе антикорорганов изменит ваш мир

В нашій країні чи не щодня відбуваються події, які прямо чи опосередковано впливають на її антикорупційну спроможність. Тож важливо, аби всі небайдужі до цього були такими не лише на словах, а й на ділі. Адже кволе громадянське суспільство – пряма дорога в "Матрицю".

За відомим сюжетом, поняття волі й діяльності у "Матриці" не існує. Це система, де все просякнуте симуляцією, а до дійсності дістаються лише ті, хто вийшов із зони комфорту і наважився побачити світ.

На думку спадає яскрава аналогія з корупційним сьогоденням України та можливостями для активних громадян творити зміни тут і зараз. І перший крок для цього – усвідомлення свого життя в цій системі та готовність прийняти червону пігулку знання.

Ми всі і є Нео (чи Трініті, чи Морфей – на ваш вибір)

Фактично, корупція – це згубні недоліки суспільства, яке звикло до цієї "Матриці" та її правил, де зі зв'язками чи грошима вирішуються будь-які проблеми (без зв'язків, звісно, теж можна, але буде дорожче). В такому світі добре живеться "своїм" людям, тим, хто в схемі/долі/темі.

Незадоволення проявами корупції громадянами, які мають моральні принципи, пояснюється очевидно: нікому не подобається порушення балансу справедливості. У контексті топкорупційних справ – це уникнення відповідальності чиновниками. Тобто людьми, відповідальними за корупційні дії, які часто завдають мільйонних збитків державному бюджету.

Розвинені, успішні держави навпаки підтримують рівність серед усіх своїх громадян перед законом та усіляко захищають демократичні цінності. Але підґрунтям такого становища є проактивна громадянська позиція та невдавана зацікавленість спільним благом.

Доданою вартістю демократичного устрою є те, що громадянське суспільство може долучатися на всіх рівнях до життя держави. Ми ж не в "Матриці" і не в СРСР.

І ви можете впливати на ситуацію в країні. Здолати корупційних Джонів Смітів нелегко, але реально.

Знову згадайте Нео. Перемагати зло йому допомагала наполегливість – загалом корисна навичка, але в контексті антикорупції ще й дуже ресурсомістка. Тому нерідко активісти вживають вислови, що виражають невтомний натиск громадянського суспільства: "Лупаймо сю скалу", "Боротьба триває" тощо. А дезорієнтацію й деструктив, навпаки, сіють противники з іншого табору, фанати питання "Де посадки?".

Рецепт для вас: стежте за ходом справ та процесів, які стосуються вас та вашого оточення, життя та близьких.

Так, маленькими кроками під пильним поглядом антикорупційного протистояння опиниться вся країна.

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Що відбувається на антикорупційному фронті

Коли буде реальний запит на прозорість та підзвітність у всіх сферах функціонування держави, а не зітхання і ниття, коли ми будемо спільно діяти у випадку порушення наших прав, спільно тиснути на недоброчесних чиновників та суддів – тоді все почне змінюватися.

Ми знаємо про це, адже моніторимо справи Антикорсуду вже понад півтора року. За незалежною комплексною оцінкою ТІ Україна ця інституція отримала найвищий бал серед антикорупційних органів – 4 з 5.

ВАКС показав, що якісному та результативному розгляду топкорупційних справ – бути. Хоч і не без своїх підводних каменів: систематичних зривів засідань з боку сторони захисту або неможливості притягувати до відповідальності учасників процесу за неповагу до суду.

Проте і ці підводні камені цілком можливо скоро будуть мінімізовані завдяки запропонованим змінам у законодавство.

Справи топкорупціонерів проходять різний шлях до ВАКС, але за загальним правилом все починається з НАБУ. Про нього й поговоримо далі.

Саме НАБУ має повноваження розслідувати справи, що підпадають під категорію "топкорупція". Тобто це справи щодо таких осіб, як-от експрезидентів, міністрів, народних та місцевих депутатів, суддів, прокурорів, керівників органів місцевого самоврядування тощо.

Або ж за іншою ознакою топкорупційного злочину: коли сума предмета злочину чи завдана ним шкода перевищує у 500 і більше разів розмір прожиткового мінімуму (якщо зараз прожитковий мінімум – 2481 грн, то це близько 1,2 млн грн).

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Серед іншого, НАБУ веде розслідування корупційних справ. Часто – за матеріалами від НАЗК, ДБР, Нацполу, але також розпочинає його після повідомлень викривачів, журналістів чи активістів.

Потім за процесуального керівництва САП вручає підозру, проводить досудове розслідування і, зібравши достатньо доказів, скеровує справу до Вищого антикорупційного суду.

Якщо в історію залучені незрозумілого походження активи – ними опікується Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Антикорупційний цикл замкнувся – так все і працює.

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І де тут моя антикорупційна боротьба?

Стати частиною протистояння до корупційного сьогодення може кожен і кожна. Ваш квиток на цей поїзд – моніторинг та залучення. Саме так ви опосередковано стаєте частиною тієї сили, що прагне вирвати країну з вихору і грози хабарів та "потрібних зв'язків".

Ми створили освітній курс "Від заяви до вироку", у якому розповідаємо, хто розслідує корупцію в Україні, що може саме НАБУ, як подати туди заяву і що для цього потрібно.

На прикладі ми показали, як боротися з корупціонерами в реальному житті – у ситуаціях, які, імовірно, ставалися з вами, або ж ви чули про них від знайомих.

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Серіал складається з 5 серій та коротких тестів після кожної з них. Після завершення всього курсу ви зможете отримати сертифікат, який надає кредити Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи.

Проходження таких курсів зараховують як підвищення кваліфікації держслужбовців.

Однак аж ніяк не можна сказати, що цей курс саме для чиновників. Адже корупція – це біда, яка розповсюджується, мов вірус, яка мігрує системою, як агенти Сміти вигаданою Матрицею. І в якийсь момент стати її свідком може кожен, а передбачити цю мить просто неможливо.

Тож і готуватися до такої "зустрічі" варто заздалегідь, а це можливо, лише коли точно знаєш, як працює система, і як саме ти можеш на неї вплинути.

Дивіться серіал, отримуйте сертифікат та долучайтеся до спільноти небайдужих! Тоді ми зможемо переписати код запрограмованого на хабарі суспільства на стратегію розвитку успішної країни. Це покращить життя вам особисто, а також у перспективі і всій країні.

Реакції та дії суспільства наближають нас до країни європейського зразка. Це недоступна розкіш для країн з обмеженим доступом громадян до контролю державних процесів. І зважаючи на історичний досвід України, нам усім потрібно вчитися.

Виберіть червону пігулку. Запишіть у свої плани на 2022 рік боротьбу з корупцією. Нехай це буде та діяльність, яка розширить ваші горизонти, додасть досвіду та дасть змогу змінювати цей світ на краще.

Катерина Риженко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.