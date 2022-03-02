"Молчание – золото". Почему украинские олигархи до сих пор не выступили против путина?

Сьомий день війни. Тисячі вбитих українців у мирних українських містах. Розбомблений Харків, Київ. Мертві діти. А країна досі не чула і не бачила жодного (!) публічного виступу жодного (!) українського олігарха проти путіна.

Що відбувається?

У олігархів є інформація, якої немає в українців?

Відбуваються чи вже відбулися якісь процеси, про які не знає українське суспільство?

Вони не вірять у перемогу України і тому не бажають ображати путіна на випадок окупації?

Неможливо повірити в те, що у Ахметова, Коломойського, Пінчука, Новинського, Тігіпка, Косюка, Живаго, Фірташа, Суркісів та інших нема що сказати про те що просто зараз відбувається в Україні? Про те, що просто зараз робить путін в Україні! Не вірю в те, що в них не болить, немає інтернету, відсутній зв'язок. Всі у космосі?

Дехто з бізнесменів робить вигляд, що в Україні гуманітарна катастрофа. Сама собою сталася? Повінь? Астероїд? Дехто каже про війну, але боїться сказати з ким. Ми з природою воюємо чи з як? З чужим?

ХТО НАПАВ НА УКРАЇНУ?

Тиждень війни в країні, а ніхто з українських мільярдерів не знайшов в собі сили сказати слово путін!

Вони ще з нами чи вже проти нас?

Тиждень тому за лічені години до російського наступу президент Зеленський на Банковій збирав топових українських бізнесменів із закликом допомогти державі.

На виході з цієї зустрічі я запитав кого встиг: чи вважають вони росію агресором? Уявіть собі, більшість з опитаних не змогла відповісти на це питання ствердно. Ні Герега, ні Хмельницький, ні Колесніков з Новинським.

Минув тиждень. Тиждень, який зробив нашу країну іншою. І після всіх цих злочинів заподіяних однією людиною – путіним українська еліта просто мовчить.

Для українського олігарха слово "путін" зараз як для росіянина слово "паляниця". Вони не можуть його вимовити. Ті, хто не можуть вимовити слово "паляниця" вороги. А ті хто не можуть вимовити "путін"?

Ці сім днів були найдорожчими в історії нашої незалежності. Плата, яку щодня платить Україна та українці за існування нашої держави, нашої незалежності набагато дорожча ніж ваші мільярди. Ваші підприємства тут. Ваш бізнес- Україна! Чи вам все одно яку назву матиме територія і в якій валюті сплачувати податки? Якщо так, тоді для чого ви потрібні Україні?

Час визначитись.

Михайло Ткач