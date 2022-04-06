Дуже дивно переживати сьогодні емоції та події, що здаються застарілими років на вісімдесят, або назавжди.

Я маю на увазі 2-3-5 повітряних тривог на день, сюрреалістичні кадри влучання й вибуху російської ракети в багатоквартирний будинок у Києві, розташований за 600 метрів від твого, або кадри рознесеного на цеглини ресторану в Ірпені, де ми святкували зустріч з друзями. Північна Салтівка, де ти виріс – під російськими обстрілами, знищені будівлі в Макарові – саме там, де ти купував макарівський хліб на дачу.

Сімдесят чотири школи в Україні зруйновано вщент, сотні пошкоджено. Вбиті й закатовані люди в Бучі… Братські могили, де поховано майже 300 наших людей, десятки наших вбитих на вулицях, деякі із них із зав'язаними руками, оголені тіла наших вбитих жінок…

Росія відповість за свої страшні злочини. Сподіваючись на швидку і переможну війну, руські – ім'я ними також вкрадено – випустили зі старої пляшки страшного джина, який перетворить цю недолугу країну на тінь колишньої імперії.

Все, як у відомій казці про старого і золоту рибку. Росіяни повернуться до розбитого корита, до Московії в межах 16-го століття.

Але до того їм доведеться ще сплатити по рахунках. Матеріальні втрати, будівлі, мости, аеропорти, дороги вони компенсують – скарбнички москалів у банках Заходу вже пораховано.

Але як вони компенсують наших вбитих, безсонні ночі та сльози наших жінок, страхи, стреси і травми дітлахів?

Я бачив наших українських дітей, що стали біженцями. У Перемишлі й у Львові. Ці діти вже не плакали, але горизонтальні зморшки на лобиках і тремтячі губи говорили про готовність заплакати знов. Діти були налякані. Надовго.

Як росіяни компенсують це?

Як Росія компенсує нам Ірпінь, Маріуполь, Бучу, Макарів, Чернігів, Київ, Харків, Житомир, Волноваху, Бердянськ, Херсон? Загиблих дітей і дітей ненароджених?

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Втрати московитів у війні в оплату боргу крові не йдуть. Це загарбники, які думали що вони прийшли до нас безперешкодно бомбити наші міста й села, вкрасти наше сьогодення і майбутнє. Вони помилилися.

Насправді вони прийшли до нас по свою смерть. Вони її отримають. Від кулі, "Джавеліна", "НЛАУ", "Стінгера", снаряду, міни чи ракети – неважливо. На решту московитів чекає довга спокута. То вже після нашої перемоги.

Як наблизити перемогу?

Є така можливість. Але спершу про чергову фатальну помилку Московії. Ту помилку, що, за відомими словами Талейрана, є гіршою за злочин: C'est pire qu'un crime, c'est une faute. (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord).

Росіяни забули – або не врахували – український спротив. Це їм дорого коштує сьогодні й буде коштувати ще дорожче завтра.

Історія українського спротиву сягає століть, вона легендарна, потужна й надихаюча. Опір селян більшовикам у 20-ті й 30-ті роки минулого століття був шалений – Москва зареєструвала понад 5000 повстань Україною.

Намагаючись знищити народний опір, Москва створила штучний голод 1931-1934-го років, відомий у нашій історії як Голодомор. Ця трагедія коштувала Україні понад 4 мільйони життів.

Серед інших досліджень можу порадити книгу Енн Епплбаум "Червоний голод", де сучасна дослідниця ретельно проаналізувала страх Сталіна перед Україною і природу, підґрунтя війни Кремля проти українського народу.

Москва ставила за ціль знищити базис українського опору – власне сам український народ. Додатково прикладала всіх можливих зусиль задля знищення керівників опору – згадаємо вбивства полковника Євгена Коновальця, Симона Петлюри.

Проблемами тогочасного опору була відсутність координації між повстанцями, відсутність єдиної дієвої стратегії. Зробимо з цього висновки.

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Героїчним був спротив ОУН-УПА у воєнні та повоєнні роки, що тривав до початку 60-х років минулого століття. Він був настільки завзятим, добре організованим та ефективним, що слово "бандерівець" досі наводить жах на москалів.

Вдумайтесь – від тих подій пройшло вже понад 60 років, а середньостатистичний росіянин так і не знає, що кожен рік 1-го січня він святкує чергову річницю з дня народження Степана Андрійовича Бандери, але слово бандерівець звучить для 140 мільйонів росіян так само страшно, як і пів століття тому.

Адже ще були мельниківці, бульбовці та інші гілки та течії спротиву. Москва не пошкодувала зусиль для того, щоб вбити Степана Бандеру, як вбила до того Лева Ребета.

Українці чинили потужний спротив, здавалось би, у безнадійних умовах. Тоді нам бракувало дієвої міжнародної підтримки, зброї, спорядження, баз для підготовки бійців спротиву. Зробимо висновки і з цього також.

Боротьба за свободу, лицарське ставлення до захисту Батьківщини – в крові у багатьох українців. Лагідні та практичні українці під час ворожої навали перетворюються на природжених воїнів, кожен в своєму напрямку, як-от наприклад Христина Соловій – послухайте у її виконанні кавер на всесвітньо відому пісню "Bella Ciao" – "Українська лють".

Добра новина – український Спротив вже став стратегічною складовою сучасного національного опору. Ще одна добра новина – керівництво Спротивом здійснюється найбільш ефективною, професійною та таємничою складовою ЗСУ – Силами Спеціальних Операцій (ССО).

ССО об'єднують рух опору та очолюють Центр Національного Спротиву. Важливим є, що діяльність Спротиву здійснюється на законних засадах – вона здійснюється відповідно до "Закону України про основи Національного Спротиву".

Що розбудовують та впроваджують ССО:

"Ми – український спротив. Цей сайт створено Силами Спеціальних Операцій Збройних Сил України для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення нашої землі від російських окупантів. Спільно зі Збройними Силами України ми будемо непомітно нищити будь-якого противника, який прийшов до нашої країни. Ми будемо робити це там, де він цього не очікує, там, де він почувається нібито у безпеці. Ми навчимо тебе вести розвідку й передавати дані про противника. Розкажемо, як ефективно чинити ненасильницький спротив, адже інколи бувають ситуації, коли зброї в руках не буде. Ти дізнаєшся, як не залишати слідів в інтернеті, щоб не мати проблем з окупаційними поліцаями. Тепер ти будеш знати, як надати першу домедичну допомогу пораненим. Так, ми воюємо із сильним ворогом, він переважає нас кількістю, він може тимчасово захопити те чи інше місто. Але він ніколи не зможе його втримати, бо в кожному будинку на нього будемо чекати ми. І ми звільнимо кожен метр нашої землі, крок за кроком. Разом ми перетворимо життя окупантів на пекло! Приєднуйся!"

Краще і не скажеш! Наводжу посилання на офіційний веб-сайт Спротиву: Центр національного спротиву.

Повертаючись до стратегічної помилки Москви. Неможливо її обмеженими ресурсами (в тому числі наявними збройними та поліцейськими силами) утримувати контроль над великою країною, яка чинить активний опір в кожному окупованому куточку.

Уявімо собі, що московська орда окупувала нові терени України – радше ні, але краще бути готовим до всього. Там на москалів чекатиме жорсткий та ефективний організований спротив, саботаж, терор і тотальне знищення. Це вже відбувається сьогодні в тимчасово окупованих районах.

Скажімо, ви не маєте "Джавелінів" чи "НЛАУ" або у вас немає необхідного вишколу для того, щоб атакувати російський танковий підрозділ. Порада Спротиву: обирайте собі ціль по своїх силах. Наприклад, ви можете влаштувати засідку на тиловий підрозділ, що постачає пальне, боєприпаси та продовольство. До речі, як правильно зробити засідку можна прочитати тут.

Без палива та амуніції бойовий підрозділ загарбників перетворюється на натовп нерухомих холодних сталевих коробок. Окупанти вже масово залишали і залишають справні бойові машини, як, наприклад, у Сумській області та під Харковом.

Ці танки і САУ були ретельно оглянуті, деякі потребували розмінування (!) – будьмо уважні, росіяни можуть залишати мінні пастки – і вже використовуються в якості зброї для потреб спротиву, Тероборони та ЗСУ.

Якщо вам потрібні інструкції, як завести і викрасти військовий російський танк – ви також знайдете їх на сайті Спротиву.

На сайті Спротиву ви знайдете багато цікавої і цілком практичної інформації щодо медицини, ненасильницького спротиву, озброєння, організації підпілля, безпеки тощо. Це тільки маленька частка організованого спротиву.

ССО відбирає і готує бійців та агентів спротиву, фіксує воєнні злочини окупантів, готує таємні бази і закладки зброї, боєприпасів та інженерного спорядження, налагоджує зв'язки з колегами країн-сусідів і країн союзників, забезпечує підтримку, зв'язок, координує дії спротивута ЗСУ в рамках єдиної стратегії.

Що це означає для українців – можливість реалізувати своє прагнення сприяти обороні та звільненню України від московських загарбників. Можливість перемогти у війні, використовуючи асиметричні дії, прискорити нашу перемогу.

Що це означає для московських загарбників – страшний кінець, безславну смерть. Окупанти, повертайтесь до свого дому, поки живі. Якщо не повернетесь – ласкаво просимо до пекла, залишитесь в Україні складовою наших родючих чорноземів. Крапка. І не кажіть, що вас не попереджали.

Ще одне. Деякі з моїх колег і друзів вже зустрічались з тим, що потрапити до ЗСУ і Тероборони складно – конкурс! Спротив дуже вимогливий у виборі людей. Але якщо ви дійсно хочете і здатні боротися з окупантами, знищувати їх і наближати нашу перемогу – це ваш шанс.

Слава Україні!

Дмитро Толстолужський

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